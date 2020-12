Vianoce v znamení KORONAVÍRUSU: Minulý rok si Slováci užívali vo veľkom, tento veľká mizéria

Prakticky celý svet bojuje v súčasnosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a výnimkou v tomto smere nie je, bohužiaľ, ani Slovensko. Ten najhorší možný scenár sa stal realitou. Tento rok preto vianočné sviatky neoslavujeme tak, ako sme zvyknutí. Žiadne vianočné trhy, adventné koncerty či hromadné stretávanie sa s priateľmi a rodinou, čo mnohým bráni užiť si vianočnú atmosféru tak, ako by si priali. Mnohé slovenské mestá sú preto úplne vyľudnené a Vianoce pripomínajú len svetelné ozdoby rozvešané na lampách a budovách. Všetci veria, že budúci rok sa všetko vráti do normálu a že námestia budú opäť plné ľudí popíjajúcich punč či pochutnávajúcich si na lokši. A takto to vyzeralo na Slovensku pred rokom a takáto je situácia teraz.

V Trenčíne na námestí pred rokom a teraz

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Podobne to vyzerá aj v Prešove

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Hlavné námestie v Bratislave v roku 2019 a teraz

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Bratislava v týchto dňoch zíva prázdnotou

Zdroj: Topky/Maarty

Rovnako aj nákupné centrá

Zdroj: Topky/ Maarty