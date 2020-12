Výberová komisia odporučila za generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku

BRATISLAVA – Novým generálnym riaditeľom Slovenského národného divadla (SND) by sa mal podľa výberovej komisie stať Matej Drlička. Na základe bodového hodnotenia ho určila za víťaza výberového konania a odporučila ho ministerke kultúry Natálii Milanovej (OĽANO) vymenovať do čela SND.

“Ministerka berie na vedomie výsledok výberového konania, o postupe v súvislosti s vymenovaním štatutára SND rozhodne v najbližších dňoch,” uviedol rezort kultúry. V zverejnenom projekte, s ktorým sa Drlička uchádzal o post, už uviedol aj menoslov svojich najbližších spolupracovníkov a šéfov umeleckých súborov. Drlička navrhuje prvé tri mesiace od nástupu nastaviť ako rozpočtové provizórium odvodené od kontraktu na rok 2020, v ňom sa budú riešiť nevyhnutné personálne a prevádzkové náklady, pričom toto obdobie bude využité na finančný, technický i personálny audit, ktorý bude základom kontraktu so zriaďovateľom - ministerstvom kultúry.

Hospodárenie divadla chce Drlička podriadiť prísnej finančnej kontrole, konkretizuje tiež úlohy pre jednotlivé umelecké súbory. Okrem iného chce aj organicky prepojiť umelecké a technické zložky jednotlivých súborov s umelecko-dekoračnými dielňami, v oblasti podporných marketingových aktivít navrhuje napríklad vytvorenie online streamovacej platformy v štýle Netflix alebo HBO GO, ktorá by ponúkala predstavenia a koncerty všetkých súborov SND.

Výberové konanie na obsadenie postu generálneho riaditeľa SND vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR 7. októbra, záujemcovia mohli kandidatúry predložiť do 7. novembra. Prihlásilo sa sedem uchádzačov, výberová komisia na základe posúdenia životopisov, projektov, motivačných listov a vykonania hĺbkových pohovorov pozvala do tretieho finálového kola piatich. Okrem úspešného Mateja Drličku to boli operný režisér a dramaturg Martin Bendik, doterajší poverený šéf SND, dramaturg Peter Kováč, umelecký šéf baletu Národního divadla Brno a bývalý šéf Baletu SND Mário Radačovský a obchodný a marketingový manažér Roman Takáč.

Tretie kolo, ktorého súčasťou bolo neverejné i verejné vypočutie kandidátov, bolo na programe 14. a 15. 12. 2020. Zápisnicu z výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie, tiež záznam z verejného vypočutia, zloženie výberovej komisie, životopisy uchádzačov a ich projekty zverejní ministerstvo na svojom webe. Nového generálneho riaditeľa SND musel rezort kultúry hľadať po tom, ako sa bývalý riaditeľ Vladimír Antala vzdal na prelome rokov 2019/2020 postu z vážnych rodinných dôvodov. Vtedajšia ministerka kultúry Ľubica Laššáková poverila vedením národnej inštitúcie dočasne šéfa činohry Petra Kováča. Neskôr avizovala, že vyhlásenie výberového konania na nového šéfa SND už nechá na vedenie rezortu, ktoré bude menované po februárových parlamentných voľbách.