KORONAVÍRUS V Trenčíne otestovali v nedeľu viac ako 4-tisíc ľudí

"Za sobotu (19. 12.) a nedeľu do 14.00 h sme otestovali spolu 16.867 obyvateľov Trenčína, pričom pozitívnych je 418. To zatiaľ predstavuje 2,48 percenta," skonštatoval primátor. Doplnil, že ide o pomerne vysoké číslo, no je rád, že Trenčania prišli. "Ešte máme pred sebou pár hodín, po 14.00 h prichádzajú aj ľudia z okolitých obcí z mestskej funkčnej oblasti, takže verím, že by sme sa mohli priblížiť k číslu 20.000 ľudí," povedal Rybníček.

Testovanie trvá do 20.00 h, projekt sa však touto hodinou nekončí. Vedenie mesta sa v spolupráci s vedcami a odborníkmi rozhodlo pretestovať všetkých ľudí, ktorým vyšiel pozitívny test, no nemajú žiadne príznaky. V pondelok (21. 12.) ich v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva obvolajú, v utorok (22. 12.) vytvoria dve odberné miesta a pretestujú ich PCR testami. "Môže sa stať, že je tam falošná pozitivita. Buď im to potvrdíme, alebo budú vedieť, že nie sú chorí a budú mať oveľa krajšie Vianoce. Zároveň sa budú môcť zaradiť do vakcinačného programu," vysvetlil trenčiansky primátor. V Trenčíne sa v sobotu a nedeľu koná plošné testovanie obyvateľov antigénovými testami. Je dobrovoľné a bezplatné, odbery robia na 33 miestach.

Situácia v počte infikovaných novým koronavírusom je v meste Trenčín i v Trenčianskom okrese mimoriadne vážna. Od piatka (18. 12.) začali v Trenčíne platiť nové opatrenia nad rámec celoslovenských. Vyhláška zakazuje v Trenčíne predaj alkoholických nápojov na priamy konzum, platí tiež zákaz akýchkoľvek hromadných podujatí aj s menším počtom účastníkov ako šesť. Zakázaná je aj prevádzka kín, divadiel, organizovanie akýchkoľvek koncertov, ale aj bohoslužieb, informovala v stredu (16. 12.) trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková. Centrum mesta Trenčín kontrolovali počas dennej služby policajti. "Vzhľadom na opatrenia, ktoré sú v súvislosti s pandémiou prijaté, námestie a celé centrum mesta zíva prázdnotou," zhodnotili v nedeľu trenčianski krajskí policajti na sociálnej sieti.