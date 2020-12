KORONAVÍRUS Vianoce politikom pokazil Covid-19: Prezradili, ako naložia so zodpovednosťou počas sviatkov

Mária Šofranko

"K Vianociam neodmysliteľne patrí čas strávený s rodinou, blízkymi či priateľmi. Avšak tieto Vianoce budem tráviť pravdepodobne len v kruhu najbližších, s mojou dcérou a vnúčikom. Dokonca k štedrovečernému stolu k nám nebude môcť zasadnúť ani môj zať, ktorý v dôsledku pandémie musí ostať v zahraničí," tvrdí volebná líderka OĽaNO Mária Šofranko.

Roman Mikulec

„Sviatky budem tráviť len s najbližšou rodinou. Oveľa viac ako akýkoľvek materiálny darček by ma potešilo, keby som mohol byť so svojimi blízkymi bez obmedzení, ktoré nám všetkým prináša korona," povedal pre Topky minister vnútra Roman Mikulec z OĽaNO. Minister sa presunul do karantény po tom, ako premiér Matovič ohlásil pozitívny test na koronavírus.

Michal Šipoš

Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš priznáva, že tohtoročné Viance budú skutočne iné. "Bohužiaľ, aj keď sa nám Vianoce vždy spájajú so širokým rodinným kruhom a návštevami našich známych, tento rok to bude určite o niečom inom. Nepochybne sa budem riadiť opatreniami, pretože viem, že je to pre dobro mňa aj mojej rodiny a o to viac si budeme tie ďalšie sviatky vážiť, keď sa budeme môcť bezpečne stretnúť. Snáď to bude už čoskoro," dúfa Šipoš.

Veronika Remišová

Sviatky bude má určite komplikované aj vicepremiérka Veronika Remišová zo Za ľudí, ktorá to však má ešte o to ťažšie, že bola na poslednú chvíľu pred Vianocami aj pozitívne testovaná. V čase tejto odpovede však o tom ešte nevedela. "Opatrenia na obmedzenie sociálnej mobility rešpektujem aj v súkromí. Teraz mal blízky člen rodiny okrúhle výročie, za normálnych okolností by sme mali veľkú rodinnú oslavu. Zrušili sme ju a presunuli o pár mesiacov neskôr, keď sa epidemiologická situácia zlepší. Moja mama má už vyše osemdesiat rokov a vždy, keď sa máme stretnúť idem sa otestovať, aby som ju neohrozila. Veľmi mi leží na srdci, aby sme tieto Vianoce, ale aj celú krízu zvládli a prežili v zdraví. Každý z nás má časť riešenia tejto pendémie vo svojich rukách. Tieto Vianoce budú viac ako inokedy o súdržnosti, vzájomnej ohľaduplnosti a láskavosti voči slabším, chorým a zraniteľným. A viac ako inokedy zdravie bude tým najväčším darom," uviedla podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu, ktorá sviatky trávi v izolácii.

Ivan Korčok

"Vianoce sú pre mňa najkrajšie sviatky a najkrajší čas roka. Snažíme sa užiť si už advent. Počas neho je tradičným rituálom pečenie medovníkov a oblátok. Minulý rok som "železa" na ich výrobu ťahal až do Ameriky. Aspoň tak sme si chceli priblížiť domov ďaleko za morom a dnes sme šťastní, že pečieme už ozaj doma, na Slovensku," povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS). "Budem sa správať zodpovedne a tak ako rozhodnú odborníci," dodal.

Juraj Blanár

"Možno práve táto situácia nás privedie k zamysleniu, že osobné stretnutia a blízkosť sú v živote nenahraditeľné. Až teraz si to uvedomujeme, aké dôležité sú pre nás veci, ktoré sme považovali za bežné," priznal podpredseda parlamentu zo Smeru-SD Juraj Blanár.

Richard Sulík

Minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík si už v rodine vybudoval aj meno kvalitného kuchára. "Tieto Vianoce strávim so svojou rodinkou, v kruhu najbližších. Mám v pláne sa im skutočne venovať a vynahradiť svoje skoré odchody a neskoré návraty. Snáď sa mi podarí mať aspoň chvíľku vypnutý mobil aj maily a niečo dobré im navarím," skonštatoval podpredseda vlády Sulík.

Tomáš Drucker

"Dlhodobo tvrdím, že najúčinnejší boj s prenosným ochorením sú opatrenia znižujúce možnosť samotného šírenia prenosu. Vyhýbam sa zbytočným fyzickým sociálnym kontaktom, ktoré nie sú nevyhnutné a radšej si šetrím priestor na kontakt s najbližšími, vrátane mojej najbližšej rodiny a tá koná obdobne," prezradil líder mimoparlamentnej Dobrej voľby a exminister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Martin Klus

V rodine štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa (SaS) prichádza kvôli pandémii po rokoch k výraznej zmene. "Všetkým nám je jasné, že toto budú iné Vianoce ako počas posledných rokov. Návštevy širšej rodiny si určite necháme až po preočkovaní a najmä, po veľmi dlhých rokoch, budeme Silvestrovať doma v úzkom kruhu," uviedol tajomník rezortu diplomacie.

Ján Herák

Sviatky je odhodlaný tráviť inak ako po minulé roky aj poslanec OĽaNO Ján Herák. "Rozhodne obmedzím návštevy svojich najbližších, aj keď mi to príde ľúto. No zdravie je pre mňa najdôležitejšie. Aj pandémia raz skončí a všetko sa vráti určite do normálnych koľaji," verí Herák.

(Pozn. V čase poskytnutých odpovedí ešte neboli vládni predstavitelia v dôsledku šíriaceho sa koronavírusu v karanténe)

Pred Vianocami sa vo vláde rozšíril neželaný darček

Náročné predvianočné obdobie bez pochýb zažívali viacerí členovia vlády. Nový koronavírus sa totiž počas decembra potvrdil u premiéra Igora Matoviča, vicepremiéra pre legislatívu Štefana Holého, vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) a ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO). V karanténe bol po stretnutí s premiérom aj predseda Národnej rady SR a líder Sme rodina Boris Kollár. Podľa slov jeho hovorkyne Michaely Jurcovej absolvuje päťdňovú karanténu, po ktorej sa pôjde dať otestovať.

Z členov kabinetu je z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou už od utorka (15. 12.) v karanténe minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Šéf agrorezortu Ján Mičovský (OĽANO) na začiatku týždňa potvrdil, že sa nakazil novým koronavírusom. Ostatní členovia vlády nastúpili do karantény a viacerí už podstúpili test.

Koronavírus aj v opozícii

Ružovo to nevyzerá ani v opozičných stranách. Kým už v skorších mesiacoch boli infekcie novým koronavírusom potvrdené u členov ĽSNS vrátane Mariana Kotlebu, v strane Hlas-SD sa počas decembra rovnako rozšíril koronavírus. Pozitívny test mal ako líder Hlasu Peter Pellegrini, tak aj podpredseda strany Erik Tomáš.