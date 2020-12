KORONAVÍRUS Terasy v kaviarňach a reštauráciách musia byť od dnešného dňa zatvorené

Rozhodnutie hlavný hygienik Ján Mikas zdôvodňuje stúpajúcim počtom nakazených, hospitalizovaných aj úmrtí. Pripomenul, že prioritou epidemiológov je v tejto situácii chrániť zdravie a životy ľudí. "Je našou povinnosťou nastaviť opatrenia tak, aby čo najviac znižovali riziko nákazy. Nastavenie adekvátnych kompenzačných mechanizmov je už následne úlohou príslušných rezortov," povedal Mikas.

Rozhodnutie o uzatvorení terás sa podľa jeho slov nerodilo ľahko a odkladalo sa. "Je nám to veľmi ľúto, ale nemôžeme naďalej vystavovať ľudí zvýšenému riziku prenosu nákazy. Kým nebudeme mať vakcínu, musíme obmedzovať stretávanie a mobilitu ľudí – je to jediný účinný nástroj, ktorý zatiaľ máme," zhrnul.

Iniciatíva Pomoc pre gastro upozornila, že aktuálne opatrenia vlády hlboko zasiahnu celý, už aj tak koronakrízou zdevastovaný gastrosektor. Fungujúce terasy boli podľa nej pre mnohé prevádzky jedinou šancou a nádejou, že by mohli prežiť zimu a ďalšie mesiace.

Iniciatíva Zachráňme gastro kritizuje, že v obchodných centrách, kostoloch a hypermarketoch sa budú ľudia naďalej "tlačiť", kým reštaurácie podľa slov iniciatívy "končia". Vyhláška zároveň umožnila, aby autoškoly mohli vyučovať dištančnou formou.

Pojazdným reštauráciám na Hviezdoslavovom námestí je koniec

Pojazdné reštaurácie, takzvané food trucky, na Hviezdoslavovom námestí v bratislavskom Starom Meste končia. Mestská časť s platnosťou od piatka (11. 12.) ruší súhlas s užívaním verejného priestranstva prevádzkovateľom týchto zariadení ponúkajúcich občerstvenie formou ambulantného predaja. Na štvrtkovom brífingu to vyhlásila starosta Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

"Reagujeme tak aj na odporúčanie hlavného epidemiológa, ale taktiež hlavného hygienika s tým, že spoločné stravovanie na verejnom priestranstve je považované za vysoko rizikové. Preto sme pristúpili k zrušeniu ambulantných predajov," povedala Aufrichtová.

Starostka zároveň poznamenala, že kontrolu v súvislosti s food truckmi, na ktoré sa v poslednom období zniesla vlna kritiky, vykonal aj regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), žiadne porušenie však úrad nevyhodnotil. "Uvedomujeme si však, že kontrolovať zhromažďovanie ľudí a koncentráciu je nesmierne náročné," podotkla Aufrichtová. V zmysle zodpovednosti k občanom tak pojazdné reštaurácie končia v rovnaký deň ako terasy.

Na vedenie mestskej časti sa pre pojazdné reštaurácie zniesla vlna kritiky najmä po enormnom množstve návštevníkov uplynulý víkend. Podľa samosprávy k situácii viedli viaceré faktory, a to pekné jesenné počasie, chuť tráviť predsviatočné obdobie vonku a k tomu znížená obozretnosť. Na tú mestská časť spolu so zodpovednosťou a dodržiavaním opatrení neustále apelovala a situáciu pravidelne monitorovala. V súvislosti s ich povolením mestská časť argumentovala aj tým, že pri takýchto vozidlách prispôsobených na predaj občerstvenia je možné rýchlo konať na zmenenú situáciu bez nutnosti zdĺhavej demontáže.

Pojazdné reštaurácie kritizoval tento týždeň aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. Kroku mestskej časti, ktorá síce rovnako ako hlavné mesto neorganizuje vianočné trhy, ale povolila umiestniť food trucky, nerozumie. "Neviem nájsť logické vysvetlenie, prečo sa to deje a prečo krátkodobý zisk uprednostňujeme pred zdravím. Ak by tam siahala moja kompetencia, nikdy by som to nedovolil," povedal Vallo. Hlavný hygienik SR Ján Mikas tiež vyzval, aby verejnosť nenavštevovala vianočné trhy ako miesto predstavujúce zvýšené riziko stretávania sa osôb a šírenia nového koronavírusu.