Smutný príbeh psíka z Podunajských Biskupíc: Nebol vhodným darčekom, odporné riešenie majiteľa

BRATISLAVA - Príspevok, ktorý sa nedávno objavil na sociálnej sieti, pobúril Slovákov. Muž ponúkal psíka na podarovanie. Dôvodom bolo, že nebol "vhodným darčekom" pre jeho dcéru k narodeninám. To však nebolo to najhoršie.

Muž podotkol, že "útulky v okolí sú plné a strelnú zbraň nevlastní," preto psa daruje za odvoz, teda nechce za neho peniaze. Šokované reakcie na seba nenechali dlho čakať. Pohľad na milého psíka, ktorého osud bol nejasný, doslova trhal srdce. Muž ho bez kúska citu počastoval pomenovaniami ako "nevhodný darček", "vec" či "majetok". To milovníkov zvierat ešte viac nahnevalo.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

No poriadne rozhorčené komentáre ľudí mali napokon opačný efekt, než by mnohí čakali. Muž napísal, že vzhľadom na to, že zazneli nadávky, všetko vyriešil "po svojom". Susedovi poľovníkovi mal dať 20 eur. Mal "to vyriešiť za neho."

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Neskôr svoju verziu zmenil. Začal tvrdiť, že pri venčení pes vbehol pod idúce auto a "nedalo sa už nič robiť."

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Záujemcovi do súkromnej správy ale odpísal, že so psom sa už "vysporiadal", preto už na darovanie nie je. Zdroj: Polícia SR

O deň neskôr sa do prípadu zapojila polícia. "Informáciami zverejnenými na sociálnej sieti k tomuto prípadu sa už zaoberá príslušné policajné oddelenie," reagovali na svojej faceookovej stránke.

"Nebuďme ľahostajní voči živým tvorom. Ak si raz zviera zadovážite sebe, alebo svojim deťom, buďte zodpovední v starostlivosti o ne. Status zvieraťa bol posilnený aj novelou zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej zviera nie je vec, ale živá cítiaca bytosť, ktorá je schopná vnímať vlastnými zmyslami," odkázali ochrancovia zákona.

Zviera nie je darček

Sloboda zviera aj v súvislosti s blížiacimi sa Vianocami apeluje na ľudí, aby si zvieratká nemýlili s darčekmi. Ide predsa o živé tvory. Za všetko hovoria každoročné skúsenosti. Počty prijatých zvierat v útulkoch prevyšujú počty adopcií.

„Zviera je živý tvor a nedá sa po sviatkoch vymeniť za iný model ani vrátiť. Je to záväzok na dlhé roky. Odrádzame najmä od živých prekvapení bez predošlej dohody s obdarovaným – psík pre babku, ktorá ho pripne na reťaz či pre dieťa, ktoré nie je na zodpovednosť pripravené," poukázala predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová.

POVEDZ TO ĎALEJ... Viac o téme tu https://bit.ly/2VYgUTa #DnesPodStromcekomZajtraPodStromom #StopMnozitelom Uverejnil používateľ Sloboda zvierat Streda 9. decembra 2020

Dodala, že ak k rozhodnutiu darovať domov zvieratku v núdzi predchádza zrelá úvaha celej rodiny, potom nemôže byť krajšieho gesta pomoci. "Zvierací spoločník v ťažkom období pandémie je ozajstným terapeutom – pomôže preklenúť samotu a prechádzky so psíkom prospejú zdraviu," odkázala Dugovičová.

V prípade, že zvažujete svoju rodinu rozšíriť o zvieracieho člena, Sloboda zvierat radí odpovedať si na tri základné otázky. Mám na zviera dostatok času? Mám na neho dosť peňazí? Budem sa o zvieratko starať po celý zvyšok jeho života? Treba sa tiež zamyslieť nad smutným faktom, že dopyt po živých darčekov podporuje nehumánne množenie zvierat.

Aj preto útulky dlhodobo vyzývajú všetkých serióznych záujemcov o zviera: Nekupuj, adoptuj!

Pomoc v ťažkých časoch

Zima je podľa Dugovičovej pre útulky najťažšie obdobie v roku. Ku všetkému sa navyše pridala pandémia a jej následky sú po niekoľkých mesiacoch citeľné.

"Všetky útulky preto uvítajú materiálnu a finančnú pomoc na nákup kvalitnejšieho krmiva, liečiv, zateplenie búd či vykurovanie karantény s chorými zvieratami a mláďatami. Ak majú byť Vianoce sviatkami lásky a pomoci blížnemu, potom môže byť práve návšteva a pomoc útulku či vyvenčenie psíkov tým správnym darčekom. Preto prosíme, spýtajte sa útulku vo svojom okolí, čo potrebujú," uzavrela Dugovičová.