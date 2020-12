Ústava by sa mala novelizovať so všetkým, čo do nej prípadne patrí, odkázala Kolíková

Mária Kolíková

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

BRATISLAVA - Novela Ústavy SR by mala byť prijatá so všetkým, čo do nej ešte prípadne patrí a koaliční partneri to považujú za potrebné. Vyhlásila to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Šéfka rezortu si je vedomá toho, že môže návrh reformy stiahnuť z rokovania parlamentu. Dodala, že tak môže urobiť, ak by ju v materiáli niečo prekvapilo. Ministerka podľa svojich slov vopred avizovala, že chce, aby sa novela týkala len reformy súdnictva. Skonštatovala, že niektorí to vnímali "ako veľkú príležitosť presadiť aj niečo iné".