Príbehy, z ktorých mrazí: Partner povedal žene, že ju rozreže! Zverstvá vždy nekončia len vyhrážkami

BRATISLAVA - Násilie páchané na ženách. Téma, ktorá je pre tých, ktorí žijú v ideálnom partnerskom vzťahu či pokojnom rodinnom prostredí tabu. Problém, o ktorom sa stále málo hovorí. Mnoho obetí však už o svojich útrapách nepovie vôbec nič. Ich život totiž vyhasol rukou niekoho, o kom si možno okolie myslelo, že by neublížil ani muche.

Násilie sa môže odohrávať za stenami domu, pričom kamaráti ani rodina nič netušia. Trpieť môže aj žena, ktorá sa zo vzťahu, ktorý spočiatku vyzeral ružovo, nedokáže sama "vyvliecť". Priateľ sa jej vyhráža, prípadne ju bombarduje smskami, jej známym posiela o nej odporné a neraz klamlivé správy. Alebo si muž myslí, že žena je len jeho. Chorobne. A môže to dospieť až k tomu najhoršiemu...Ak nebude moja, nebude nikoho, povie si.

Scenáre sú v prípadoch násilia páchaného na ženách rôzne. No isté je jedno. Všetky obete potrebujú pomoc a istotu, že sa ich trápenie ešte nezhorší, ak sa rozhodnú prehovoriť.

Roky utrpenia aj brutálne vraždy

Polícia len nedávno informovala o prípade spod Tatier. Popradčan (35) sa mal opakovane vyhrážať svojej družke. Naposledy 26. novembra. Po hádke jej povedal, že ju rozreže. Skončil na polícii, ak mu preukážu vinu, môže si posedieť šesť mesiacov až tri roky. Čo bude potom? Nik netuší.

Podstatne dlhší trest odňatia slobody - sedem až 15 rokov - hrozí 71-ročnému mužovi z Humenného. Obvinili ho z trestných činov vyhrážania, marenia výkonu úradného rozhodnutia a týrania blízkej a zverenej osoby. Veľmi agresívne sa mal vyhrážať svojej manželke. Všetko malo začať ešte v júni 2017. "Ponižuje ju, vulgárne jej nadáva, vyhráža sa jej zabitím a fyzicky ju napáda," priblížila policajná hovorkyňa. Muž je v súčasnosti vo väzbe.

Roky útrap si mala prežiť aj nemenovaná žena z hlavného mesta. Jej manžel ju týral niekoľko rokov. Psychické utrpenie prešlo aj do fyzického. V roku 2019 ju skopol zo schodov, po páde ju ešte kopal do hlavy, ťahal ju za vlasy. Utrpela vážne zranenia. Vyhrážal sa jej aj smrťou.

Len pre silné žalúdky je prípad z Richnavy. Erik a Nataša mali spolu šesť detí. No ženu napokon pripravil o život jej partner. Nasilím ju mal vtlačiť do auta, na lesnej ceste ju podrezal. Jej telo za pomoci ľudí, ktorým sa mal vyhrážať, zakopal pri ceste. Telo ale našla polícia, muža odsúdili na 20 rokov.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Okolie šokovala aj vražda v Rimavskej Sobote. Obeťou sa stala 37-ročná Zdenka. O život ju pripravil mladší partner Ján (†22), ktorý jej ešte pár hodín pred strašným činom na sociálnej sieti vyznával lásku. Prečo ju napokon surovo dobodal? To si odniesol do hrobu...

Nech sa už medzi partnermi odohralo čokoľvek, určite to nemohlo byť dôvodom na vraždu. O mamičku prišiel malý chlapček. Zdroj: Facebook/J.D.

Žiarlivý priateľ z Holandska má mať na svedomí život len 25-ročnej Simony. Jej obhorené telo našli v roku 2014 v byte v centre Bratislavy. Dôvodom mala byť žiarlivosť. Prípad sa však ťahá dodnes. Kauza bola aktuálne pridelená novému sudcovi.

Zdroj: archív topky

Každá piata žena

Vyššie spomenuté prípady sú len špičkou ľadovca. Dokazujú, že Slovensko nie je v prípade násilia páchaného na ženách žiadnou výnimkou. Každá piata žena v našej krajine má za svoj život skúsenosť s násilím zo strany súčasného či bývalého partnera. Sedem percent žien zažilo fyzickú agresiu a tri percentá sexuálne násilie od svojho partnera. Vo väčšine prípadov sa tak dialo opakovane. Sexuálne násilie zažilo 4,9 percenta žien, čo tvorí približne 100.000 žien na Slovensku.

Informovalo o tom Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktoré sa aj tento rok zapája do celosvetovej kampane OSN Orange the world! - Zafarbime svet na oranžovo.

Počas pandémie sa mnohé obete ocitli ešte vo väčšom nebezpečí. V izolácii s tyranom, bez možnosti uniknúť, napríklad do práce. Známe sú dokonca aj prípady, kedy sa ženy zo zúfalstva nenápadne zdôverili úplne neznámemu človeku. K jednému takému došlo napríklad vo francúzskom meste Nancy. Žena zavítala do lekárne, neprišla si však po lieky. Lekárnikovi sa zdôverila, že ju partner zneužíva. Krátko na to jej manžela zatkla polícia. Správu priniesol web CNN.

Svetlejšia budúcnosť bez násilia

Tohtoročná výzva kampane OSN je "Fund, Respond, Prevent, Collect - Financujme, reagujme, predchádzajme násiliu a zbierajme dáta o násilí". Oranžová farba symbolizuje svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá bez násilia.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

OSN si ju zvolila ako farbu svojej globálnej kampane, ktorá upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv a ohrozuje slobodu, bezpečie a dôstojnosť pre milióny žien.

Kampaň trvá od 25. novembra

Na tento dátum totiž pripadá Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Potrvá do 10. decembra, ktorý je Dňom ľudských práv.

ORANGE THE WORLD 2020 Oranžová ako symbol lepšej budúcnosti pre ženy Organizácia Spojených národov 🇺🇳 si ju... Uverejnil používateľ British Embassy, Bratislava Streda 25. novembra 2020

Počas 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu mimovládne organizácie, verejné inštitúcie a osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života vyjadrujú jednoznačné odmietnutie násilia a sexuálneho zneužívania, ktoré zažívajú ženy na celom svete.