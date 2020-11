Nočné besnenie v Žiline: FOTO Polícia zabránila samovražde v poslednej chvíli, agresívna odplata!

ŽILINA - Mestská polícia v Žiline má za sebou krušnú noc. Zadržali hľadaného muža, no okrem toho zasahovali aj pri ešte akčnejšom prípade. Záchrana života sa totiž zmenila na besnenie! Nechýbali kopance, vzduchom lietali aj päste.

Operačné stredisko mestskej polície v Žiline prijalo po 23. hodine telefonát. Ohlásili im vyčíňanie muža, ktorý narúšal verejný poriadok, mal hádzať kamene do okien a dverí bytového domu. "Vyslané hliadky MP po príchode na miesto spozorovali muža, ktorý sa pokúšal spáchať samovraždu obesením na strom," opísala žilinská polícia na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Mestská polícia Žilina

Muž mal pri sebe loveckú dýku, kliešte, pilník a dva povrazy. Okamžitá reakcia policajtov mu zrejme zachránila život doslova v hodine dvanástej. Po oslobodení zo slučky však prišlo čosi nečakané. Muž bezdôvodne zaútočil na svojich záchrancov. Pokúsil sa o útek.

Zdroj: Facebook/Mestská polícia Žilina

"Až za pomoci donucovacích prostriedkov bol muž spacifikovaný, zistená jeho totožnosť a za asistencie polície bol prevezený do nemocnice. Následne bol zistený rozsah poškodenia - rozbité 2 sklenené okenné výplne bytu, vypáčené vchodové dvere do bytového domu, znečistená fasáda neznámou látkou, poškodené dvere do bytu a vyvrátený stromček," dodali ochrancovia zákona. Vyšetrovanie prípadu je aktuálne v kompetencii Policajného zboru.

Zdroj: Facebook/Mestská polícia Žilina

V rovnaký večer hliadka mestskej polície na ulici V. Spanyola zadržala 64-ročného muža, po ktorom bolo vyhlásené pátranie z dôvodu dodania do výkonu trestu odňatia slobody. Osobu si prevzala hliadka Policajného zboru.