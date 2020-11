FOTO Za Slušné Slovensko umiestnilo na námestia miest tisícky kvetov: Majú jasný odkaz

BRATISLAVA - Iniciatíva Za slušné Slovensko v utorok dopoludnia na námestia v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Lučenci, Kežmarku a na ďalších miestach po Slovensku umiestnila tisíce kvetov. Majú pripomínať, že v roku 1989 vyšla do ulíc pokojná sila, ktorej slušnosť zvíťazila nad mocou neslobody. Informovali o tom z iniciatívy.

"Kvety nám zároveň pripomínajú krehkosť slobody a demokracie, ktorú je potrebné dennodenne chrániť. Chrániť ju však potrebujeme aj od lží tých, ktorí sa pod rúškom demokracie snažia práve demokraciu pošliapať," uviedla iniciatíva Za slušné Slovensko.

Zdroj: Facebook/Za slušné Slovensko

Tvrdia, že radosť 17. novembra je silnejšia ako nenávisť, s ktorou v utorok mnohí pôjdu do ulíc. "My dnes nemôžeme stáť na námestiach, aby sme šírením vírusu neohrozili seba a našich blízkych. Plne to rešpektujeme, tak ako sme vždy rešpektovali právny štát a jeho zákony," poznamenala iniciatíva.

Zdroj: Facebook/Za slušné Slovensko

Ako dodala, ctí si aj ľudí, ktorí pred 31 rokmi štrngali na námestiach kľúčmi. "Títo ľudia nás naučili, že slušnosťou a pokojom je možné dosiahnuť nedosiahnuteľné – slobodu," tvrdí Za slušné Slovensko. Online zhromaždenie Za slušné Slovensko sa uskutoční v utorok o 17.11 h na sociálnej sieti. Počas podujatia vystúpia tváre roku 1989, ale aj ľudia z oblasti médií a kultúry.