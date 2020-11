KORONAVÍRUS V Prievidzi a Bojniciach budú fungovať tri odberné miesta

Odberné miesto pri vstupe do Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Prievidzi so sídlom v Bojniciach bude v prevádzke od pondelka (16. 11.) do stredy (18. 11.) od 12.00 do 16.00 h.

Druhé odberné miesto bude k dispozícii vo vstupnom vestibule Mestskej športovej haly. Testovanie tam budú môcť obyvatelia absolvovať od štvrtka (19. 11.) až do odvolania. Fungovať bude vždy počas pracovných dní v čase od 8.00 do 12.00 h. Prevádzkovateľom bude Slovenský červený kríž v súčinnosti s NsP v Bojniciach.

Ďalšie odberové miesto bude v Bojniciach v sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza. Slúžiť bude výhradne na základe objednania sa, najmä pre kolektívy.