Lekárka zverejnila záber pľúc s KORONAVÍRUSOM: Konšpirátori jej to spočítali! Útok im vrátila

„Hnevám sa. 24-hodinová pohotovosť, žiadny spánok, pacienti s Covidom takmer každú hodinu“: Pred mesiacom Dr. Carola Holznerová z univerzitnej kliniky v Essene vyjadrila svoj hnev na Facebooku. Lekárka zdieľala CT sken pľúc postihnutých Covidom-19, aby presvedčila popieračov. Lekárku ale obvinili z cielenej manipulácie.

Označili ju za klamárku

„Vážení konšpirátori, odporcovia masiek, kritici systémov, ignoranti predpisov: Čoskoro by to mohli byť vaše pľúca,“ začína svoj príspevok na Facebooku Doc Caro. "Ak koronavírus neexistuje? Čo vlastne vidím celý deň na pohotovosti?! A čo je to za CT? Ak mi neveríte: Obrázky neklamú. A ani strach z dusenia sa." Apeluje na dodržiavanie pravidiel. „Ak by vzdialenosť a maska ​​chránili napríklad pred infarktom, brali by sme to tiež vážne. [...] Prečo potom vy neveríte lekárom, ktorí liečia týchto pacientov NAŽIVO, neveríte, že aj Covid môže byť nebezpečný,“ pokračuje. Nejde o to, koľko pacientov, ako a či majú koronavírus. Vírus je tu a môže spôsobiť vážne ochorenie, píše Dr. Carola Holznerová.

Apel na popieračov koronavírusu sa utopil v nadávkach

Lekárka na jednotke intenzívnej starostlivosti pripútala veľkú pozornosť svojím príspevkom na Facebooku. Pod ním sú teraz desiatky tisíc komentárov. Bol zdieľaný viac ako 27 000 krát. Zatiaľ čo Dr. Carola Holznerová sa stretáva so súhlasom veľkej časti, ozývajú sa aj popierači koronavírusu a teoretikov sprisahania tiež upozorňujú v stĺpci komentárov. „Koľko vám vlastne platia za šírenie týchto klamstiev?“, pýta sa jeden z nich.

Ich bin sauer. 24h Notaufnahme, keinen Schlaf, fast stündlich Covid Patienten.. ... Und es gibt immer noch Corona... Uverejnil používateľ Doc Caro Nedeľa 11. októbra 2020

Títo ľudia by popriali svoje vlastné zlomené kosti v röntgenovom snímku!

V diskusnej relácii ZDF Markusa Lanza 10. novembra 2020 vystúpila Dr. Carola Holznerová opäť ukázala CT snímky pľúc a vysvetlila, čo môže Covid-19 urobiť v priebehu niekoľkých dní. Tento výklad spôsobil opäť nenávisť na sieti. Výskumná skupina „Die Insider“ zverejnila na Twitteri diskusiu od facebookovej skupiny „Spoločne proti Merkelovej“, v ktorej je lekárka opäť urážaná a zmobilizovala tak svojich zástancov: "Títo ľudia by pravdepodobne popreli svoje vlastné zlomené kosti na röntgenovom snímku. @DocCaro1 ukazuje na #Lanz, čo môže koronavírus urobiť s ľudskými pľúcami. A opäť zle," uviedol tweet. "Je neuveriteľné, čo sa u takýchto ľudí deje. Neexistuje urážka, ktorú by som dodnes nevypočula. Urážky len preto, že ako lekár podávam správy o svojej práci," odpovedá Carola Holznerová pol nahliadnutí do sveta koronavírusových skeptikov.