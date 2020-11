Prvé kolo plošného testovania na KORONAVÍRUS: Oficiálne čísla! Pozrite sa, ako je na tom váš okres

Počas víkendového (30. 10. – 1. 11.) plošného testovania odhalili 38 359 nakazených osôb z celkovo testovaných 3 625 332 ľudí. To je 1,06 percenta. Informoval o tom premiér Igor Matovič po pondelkovom rokovaní vlády.

Odhalili sme takmer 39-tisíc infekčných ľudí

Premiér skonštatoval, že bežne sme schopní identifikovať 2 500 ľudí denne. Počas víkendu sa však podľa jeho slov podarilo výrazne rýchlejšie odhaliť najviac ľudí s najväčšou vírusovou náložou. Ak by neboli v karanténe, nakaziť by mohli ďalších zhruba 50-tisíc ľudí. "Práve toto je najdôležitejšie počas epidémie – veľmi rýchlym spôsobom identifikovať čo najviac ľudí, ktorí to môžu šíriť ďalej, tých karantenizovať a ochrániť takýmto spôsobom desiatky, až možno stovky tisíc ľudí," povedal.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Najviac postihnutá je Čadca

K najviac postihnutým okresom patrí Čadca, Stará Ľubovňa, Púchov, Sabinov, Prievidza, Levoča a Ružomberok. V týchto okresoch bol podiel pozitívnych testov viac ako dve percentá. V Čadci viac ako 3,2 %.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Najlepšie je na tom Rožňava

Najnižšie percento pozitívnych podľa jeho slov zaznamenali v okresoch Revúca (0,27 percenta), Banská Štiavnica (0,28 percenta) a Rožňava (0,29 percenta). Vo všetkých týchto okresoch bola pozitivita testovania nižšia ako 0,3 percenta. V Bratislave, u ktorej sa po sobote predpokladalo, že bude mať najnižšie číslo pozitivity, skončila nakoniec na piatom mieste s pozitivitou 0,33.

Zdroj: MO SR

Zdroj: MO SR

Zdroj: MO SR

Zdroj: MO SR

Zdroj: MO SR

Jedno percento je veľa

Pozitívne testovaných je viac ako jedno percento, napriek tomu, že je to relatívne málo, netreba to podceniť. "Jedno percento je veľmi veľa, je to zrkadlom toho, že cez PCR testy máme 2-tisíc ľudí denne a už nám to spôsobuje problémy v nemocniciach," konštatuje Matovič. "Na Slovensku je každý 40-50 človek pozitívny," povedal. "Nenechajme sa učičíkať jedným percentom, že všetko je v poriadku," uviedol premiér.

Pilotné testovanie vs. prvé kolo plošného testovania

Matovič porovnal aj výsledky okresov na Orave a v Bardejove z pilotného testovania. Tvrdí, že v okrese Námestovo sa po týždni znížilo percento zistených nakazených z 4,77 na 1,8 percenta. "To je odpoveď všetkým kuvikom, ktorí hovorili, že používať antigénové testy na identifikovanie ľudí a na boj s COVID-19 jednoducho nie je správna zbraň," podotkol s tým, že takýto efekt sa očakáva na celom Slovensku.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Verme, že to zaberie

Hovorí o zodpovedaní si otázky, či môže byť plošné testovanie alternatívou voči tvrdému lockdownu. "Verme, že toto riešenie na Slovensku zaberie. Samozrejme, za podmienky, že tí, ktorí dostali papier, že sú negatívni, sa naďalej budú správať veľmi zodpovedne a budú dodržiavať opatrenia," dodal. Zdôraznil tiež, že pozitívne testovaní majú dodržať karanténu a tiež informovať svojich blízkych, ktorých mohli nakaziť.

Zdroj: Topky/Maarty

Minister obrany Jaroslav Naď si myslí, že v rámci tohto kola celoplošného testovania rezort obrany zvládol úlohu od vlády s úspechom. Zdôraznil, že celú operáciu zvládli dobre aj ostatné zložky vrátane samospráv. "Čísla potvrdzujú, že projekt má zmysel. Je jednoduchý? Nie je. Ani logisticky, ani vzhľadom na personál, ani na ďalšie investície, ale má zmysel," podotkol.

V sobotu nápor, v nedeľu pokoj

Zároveň priblížil, že za sobotu (31. 10.) bolo otestovaných spolu v nemocniciach, firmách či domovoch sociálnych služieb 2,65 milióna ľudí a v nedeľu (1. 11.) 970.000 obyvateľov. Uviedol, že potenciál zúčastniť sa na testovaní malo odhadom zhruba 3,75 až 3,8 milióna ľudí. Plošné testovanie malo zmysel aj podľa šéfa rezortu vnútra Romana Mikulca. Verí, že sa podarilo zraziť krivku nakazených novým koronavírusom.

Zdroj: Topky/Maarty

Minister zdravotníctva Marek Krajčí upozornil, že pandémia zasahuje nielen ľudí chorých na COVID-19, ale „všetkých ľudí, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť“. Ministri a premiér vyzdvihli úlohu všetkých zapojených zložiek v celoplošnom testovaní. Poďakovali sa Ozbrojeným silám SR, hasičom, polícii, dobrovoľníkom, ale najmä samosprávam a zdravotníkom.