EXKLUZÍVNY PRIESKUM Pellegrini by vyhral voľby: Obrovský náskok pred Matovičom! SaS-ka stále stúpa

BRATISLAVA - Pokiaľ by sa voľby konali túto sobotu, vyhrala by ich strana Hlas-SD na čele s Petrom Pellegrinim, ktorý by s veľkým náskokom predbehla OĽaNO. Hnutie, ktorému šéfuje súčasný premiér Igor Matovič by skončilo na druhom mieste.

Prieskum realizovala agentúra Actly v dňoch 21. až 26. októbra. Vzorku tvorilo tisíc respondentov formou osobných rozhovorov s použitím digitálnych technológií. Podľa výsledkov exkluzívneho prieskumu pre Topky.sk by voľby vyhrala strana Hlas-SD so ziskom až 26, 5 %.

Hlas lídrom rebríčka

Strana Petra Pellegriniho sa tak stala jednoznačným lídrom rebríčka volebných preferencií. Na druhom mieste by skončila súčasne najsilnejšie koaličné hnutie OĽaNO so ziskom 14,7 %.

Zdroj: Actly

"Nárast preferencií Hlasu-SD sa odohral skokovo. Strana profituje najmä z opoklesu podpory pre Sme rodina, ĽSNS, ale aj OĽaNO. O hlasy sklamaných voličov OĽaNO sa Hlas delí so stranou Richarda Sulíka SaS, ktorá skončila na treťom mieste," uviedla v prieskume Tatiana Rosová z Actly.

Do parlamentu by sa dostalo sedem strán

Stranu SaS by volilo 11,2 % opýtaných. Štvrtou stranou je Smer so ziskom 10,8 %. Ďalšími stranami, ktoré by sa prebojovali do parlamentu sú Sme rodina (6,8 %), ĽSNS (6,2 %) a Progresívne Slovensko (5,5 %).

Druhý hlas a obrovský záujem

Najviac potenciálnych voličov má strana Smer. V súšte voličov a potenciálnych voličov je druhý za Hlasom.

Zdroj: Actly

Ak by sa voľby konali tento víkend, záujem o ne prejavil rekordný počet ľudí. Záujem totiž prejavilo až 87 % opýtaných. S určitosťou by sa zúčastnili skoro dve tretiny. Svedčí to aj o vysokej miere mobilizácie spoločnosti.

Zdroj: Actly

Sulík premiérom?

Zhruba 15 % opýtaných si myslí, že v rámci koalície je na post premiéra najvhodnejší Igor Matovič. "23 % si zasa myslí, že by bol lepší premiér hocikto iný z členov vlády. Pre 18 % sa ako lepší adept na premiéra javí Richard Sulík. Ako jediný má väčšiu podporu ako súčasný premiér," konštatuje Rosová.