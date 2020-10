PRIESKUM Slováci očkovanie proti Covid-19 odmietajú! Otestovať by sa išla takmer polovica opýtaných

Ďalších 28,3 percenta respondentov uviedlo, že sa asi na testovaní zúčastnia. Na testovaní sa určite nechce zúčastniť 9,9 percenta opýtaných. Testovať sa asi nepôjde dať 10,4 percenta respondentov. Ďalších sedem percent účastníkov prieskumu sa nevedelo vyjadriť, alebo nechcelo odpovedať. Ľudí, ktorí neodpovedali jasné áno, sa v prieskume pýtali aj na obavy z testovania, ktoré im môžu brániť v účasti.

Nákazy na mieste odberu sa bojí 37,7 percenta, 34,3 percenta sa obáva organizačného chaosu a dlhých radov. Ďalej 14,1 percenta respondentov sa obáva zrútenia ekonomiky, ak všetci ostanú v karanténe, 12,3 percenta opýtaných si myslí, že nakazení aj tak nebudú dodržiavať karanténu. Približne rovnaké percento ľudí nemá žiadne obavy. Zhruba päť percent opýtaných nechce vedieť, či sú nakazení, keď nemajú príznaky.

Nevedelo, či nechcelo odpovedať na tieto otázky 4,5 percenta respondentov, 3,8 percenta ľudí považuje testy za nepresné a nespoľahlivé a rovnaké percento opýtaných označilo odber za nepríjemný. Že to nemá zmysel, si myslí 3,6 percenta respondentov. Testovanie odmieta a nesúhlasí s ním 2,2 percenta opýtaných.

Očkovanie odmietajú

Aj keby bola vakcína proti Covid-19 zadarmo, očkovať by sa nechalo len 32,2% ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý sa uskutočnil v dňoch 26.8 - 2.9. 2020. Až 54,9% opýtaných by vakcináciu nepodstúpilo určite a 12,9% nevie, či by sa dalo zaočkovať. Prieskum sa robil na vzorke 1022 respondentov.

Problém s očkovaním proti ochoreniu Covid-19 majú aj seniori. Podľa prieskumu by sa dalo zaočkovať len 31%, viac ako 50% seniorov nad 65 rokov, ktorí sú v rizikovej skupine, vakcináciu odmieta úplne. Osemnásť percent z nich ešte nevie.