Plošné testovanie prebehne ako voľby: Armáde chýbajú stany! Budeme potrebovať testovací lístok? Naď upokojuje ľudí

Rezort obrany už intenzívne pracuje na plánovaní vykonania celoplošného testovania obyvateľstva v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. Armáda totiž nemá k dispozícii dostatok stanov pre personál. Práve preto sa bude plošné testovanie vykonávať na miestach, kde zvykneme voliť. Budeme musieť za odbernými miestami cestovať? Vo vzduchu visí aj otázka rizika nákazy.

Chýbajúce stany

Plošné testovanie je obrovská operácia logistického charakteru na celom území Slovenska a bude ho koordinovať MO SR. „Volebné okrsky budú slúžiť ako stacionárne odberové miesta, kde sa budú ľudia v presne stanovených časových slotoch zúčastňovať odberov,“ uviedol Naď v správach na Markíze. Niektorí odborníci i opoziční politici sa obávajú, že z odberných miest, kde sa počas testovania zhromaždí väčší počet ľudí, sa môžu stať miesta s vysokým rizikom nákazy.

Naď však upokojuje ľudí, že všetky problémy sa budú riešiť aktívne na odberných miestach. Dôležité bude dodržiavanie pravidla R-O-R. Mať rúška, dodržiavať odstup a používať dezinfekciu. „Budeme dôkladne dbať na to, aby bola zabezpečená dezinfekcia, odstupy. Hovoríme o tom so starostami, ktorí poznajú obyvateľov, ktorí nám s tým pomôžu,“ povedal.

Plošné testovanie bude prebiehať na miestach, kde zvyčajne volíme. Teda v školách či na úradoch. Pôvodne sa však malo uskutočniť v exteriéri, no tu sa naskytla prekážka. Armáda totiž nemá podľa informácií Hospodárskych novín dostatok stanov pre personál. Rezort obrany uviedol, že počet stanov nie je otázkou dňa. Pilotné testovanie na Orave a v Bardejove prebehne už tento víkend, no stále nie je známy presný scenár.

Premiér verí, že ozbrojené sily to zvládnu

Premiér Igor Matovič potvrdil, že armáda nemá dostatok stanov. "Od minulého utorka rána ozbrojené sily na tomto pláne pracujú," uviedol na dnešnej tlačovke s tým, že nešli do toho s prepracovaným plánom. "Niektoré otázky ešte nie sú úplne uzavreté. Ak poviem, že ideálne by bolo robiť odbery vonku, to neznamená, že všetci musia byť vonku," uviedol. "Možno budú dvaja ľudia vonku, zdravotník, ktorý bude odber robiť kvôli hygienickým dôvodom, ale administratíva prebehne vo vnútri, lebo to už nie je nebezpečné," povedal premiér.

"Takto to vieme rozlíšiť a nepotrebujeme tým pádom stavať veľký vojenský stan a dávať tam stoly, stoličky, elektriku a podobne. Môžeme to rozdeliť," uviedol s tým, že ozbrojené sily to zvládnu. "Samozrejme, že budú chybičky. Ale pri takejto operácii urobiť doslova vylodenie v Normandii za necelé dva týždne, to bude veľmi veľký úspech, ak to zvládneme aspoň na 95 percent," dodal.

Detaily nie sú známe

Zatiaľ nikto nevie, kde bude odberové miesto, ako bude vyzerať ani ako presne budú ľudia prichádzať, uviedla pre HN hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková. Podľa jej slov sú od pondelka na generálnom štábe ľudia z rezortu zdravotníctva, ktorí majú za úlohu preškoliť vojakov a zabezpečiť, aby celonárodný experiment prebehol bez komplikácií. „V priebehu dneška vyrazia naši vojaci na Oravu za jednotlivými starostami, aby identifikovali priestory, dovtedy sa pripravia odberové tímy,“ povedala hovorkyňa. Bližšie informácie by mali byť známe v stredu.

Napriek tomu, že nie sú známe bližišie detaily, všetky potrebné odberné miesta sa podľa rezortu obrany stihnú zriadiť už pre pilotné testovanie. "Príslušníkmi Ozbrojených síl SR bude vykonaná rekognoskácia určených priestorov v súčinnosti s miestnou samosprávou. Spolu s príslušníkmi Policajného zboru SR a hygienikmi bude zároveň posúdená vhodnosť týchto priestorov, pričom rozhodujúce bude stanovisko miestneho hygienika. Taktiež budú identifikované možné riziká v oblasti materiálneho zabezpečenia," uviedla pre Topky Kovaľ Kakaščíková.

Testovanie prebehne ako voľby: Budeme musieť cestovať?

To, že bude plošné testovanie prebiehať ako voľby, je zrejme zatiaľ jediná známa vec. „Vo väčších volebných okrskoch, kde sa očakáva väčší počet ľudí, budeme vychádzať z volebných zoznamov a podľa abecedy by sme ich v stanovených hodinách volali presne podľa zoznamu,“ povedal minister obrany. Budeme si teda musieť pýtať niečo ako hlasovací lístok či cestovať za odbernými miestami? Naď upokojuje ľudí, že je potrebné zabezpečiť, aby nebol počas dňa nával.

Rovnako chcú obmedziť mobilitu a nechcú, aby ľudia cestovali. „Boli by sme radi, ak by bola zabezpečená čo najnižšia mobilita. Ľudia, ktorí sú kdekoľvek na Slovensku alebo v zahraničí,“ uviedol Naď. V tomto momente pracujú s hypotézou, že na všetkých hraničných priechodoch bude zabezpečené testovanie pomocou antigénnych testov. „Nenútime ich, aby išli naspäť, ani v rámci trvalého pobytu. Nechceme, aby napríklad ľudia, ktorí žijú v Bratislave cestovali kvôli trvalému pobytu na východ. Pokojne nech sa prídu otestovať na najbližšie odberové miesto, ktoré majú k dispozícii,“ upokojil ľudí minister. Premiér Matovič informoval, že testy sú už na ceste.

Je to nepripravené, kritizujú lekári

Celoplošné testovanie na nový koronavírus rýchlotestami je nepripravené, nesprávne a nebezpečné. Informovala o tom Asociácia súkromných lekárov (ASL), podľa ktorej tento plán vyvoláva množstvo otázok. Navrhuje preto plán zastaviť a rokovať o ňom. „Zastavme plošné testovanie a sadnime si za rokovací stôl. Musíme nastaviť jednoznačné pravidlá tak, aby sme zabránili rozvratu ambulancií a následnému absolútnemu kolapsu celého systému,“ vyzval prezident ASL Marián Šóth.

Pýta sa tiež, ako sa zabezpečí zdravotná starostlivosť pre slovenských pacientov, keďže s najväčšou pravdepodobnosťou budú ambulantní lekári povolaní na výkon testovania a tiež sú pracovným príkazom posielaní na výkon práce do nemocníc. ASL poukázala na to, že na plošné testovanie bude potrebných viac ako 20-tisíc zdravotníkov. Odvoláva sa na slová ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, podľa ktorého na celoplošné pretestovanie by ich mal byť dostatok, keďže na Slovensku je 19-tisíc lekárov a 34-tisíc zdravotných sestier a 3 200 študentov, ktorí môžu vypomôcť. „Vie minister zdravotníctva, koľko z nich je starších ako 65 rokov alebo má deti do 15 rokov, či platí u neho iný zákonný dôvod, pre ktorý pracovná povinnosť nemôže byť uložená?“ pýta sa ASL SR.

Podľa asociácie ide o hazardovanie so zdravotnou starostlivosťou v ambulantnom sektore, ktoré môže ochromiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti celkovo, pretože pacienti nenájdu svojho lekára v ambulancii a budú smerovať do nemocníc. Žiada preto o zastavenie takéhoto stavu.

Plošné testovanie

Koalícia dnes odhlasovala, že plošné testovanie bude dobrovoľné. Pilotná časť testovania je naplánovaná od 23. do 25. októbra 2020 v súčasnosti najkritickejších okresoch, teda v Námestove, Dolnom Kubíne, Tvrdošíne a Bardejove. Následne budú rovnakým spôsobom kontaktovaní aj ostatní predstavitelia samospráv. Hlavná časť testovania sa uskutoční v dňoch od 30. októbra do 1. novembra 2020 a v dňoch od 6. až 8. novembra 2020, pričom aktuálne je identifikovaných takmer 5 000 odberných miest. Testovať bude personál so zdravotníckym vzdelaním, teda nie preškolení vojaci.

Ozbrojené sily SR majú k testovaniu nateraz pripravené základné postupy, ktoré aktuálne konkretizujú a konzultujú so zdravotníkmi a samosprávami. Po príchode občana na miesto testovania bude ako prvá spracovaná potrebná administratíva (niekoľko zákonom stanovených formulárov). Následne postúpia na odberné miesto, kde ich zdravotníci otestujú prostredníctvom výteru z nosohltana. Po odobratí vzoriek sa občania presunú do priestoru, kde počkajú na výsledok, ktorý bude k dispozícii o cca 15 až 30 minút.

V prípade pozitívneho výsledku bude testovaná osoba priamo na mieste oboznámená s povinnosťami a bude informovaná o ďalšom postupe. V súčasnosti sa pracuje s alternatívou, kedy by pozitívna osoba absolvovala domácu karanténu podľa platných usmernení úradu verejného zdravotníctva. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že uvedené informácie predstavujú základný plán postupu, ktorý bude ešte dopracovaný podľa stanoviska právnikov a zdravotníkov. Celý personál, ktorý sa bude podieľať na testovaní, bude pred začiatkom operácie pretestovaný tak, aby sa minimalizovali možné riziká. Jednotlivé odberné miesta budú podľa spresnení hygienikov vybavené všetkými potrebnými dezinfekčnými prostriedkami a osobnými ochrannými prostriedkami.