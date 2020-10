Do boja s koronavírusom sa zapojila armáda! VIDEO Vojaci pomáhajú po celom Slovensku

Na pomoc v boji s koronavírusom na Slovensku prišli aj vojaci, ktorí sú v rôznych odberových miestach po celej krajine. "Ozbrojené sily (OS) SR pomáhajú a budú pomáhať tak, ako to budú požadovať zodpovedné zložky," povedal v pondelok minister obrany Jaroslav Naď.

OS SR budú pomáhať pri odstraňovaní následkov núdzového stavu. Vláda minulý týždeň súhlasila s vyčlenením do 1500 vojakov. Vojaci budú vyčlenení na základe požiadaviek ministra zdravotníctva na nevyhnutný čas, posilnia regionálne úrady verejného zdravotníctva i vybrané zdravotnícke zariadenia. Opatrenie je termínované do konca roka.

Pomáhajú aj na Orave

Vyše 50 príslušníkov ozbrojených síl pomáha na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Dolnom Kubíne. Podľa šéfky úradu Márie Varmusovej budú vojaci po zaučení schopní odpovedať na informačné telefonáty od obyvateľov. V prípade potreby budú tiež robiť základné kontroly ľudí v karanténe alebo pozitívne testovaných na nový koronavírus.

Zdroj: TASR

"Na podporu občanov SR boli vyčlenené ozbrojené sily. V rámci operácie Spoločná hradba budú plniť úlohy podľa pokynov RÚVZ. Našou úlohou bude pomáhať pri dohľadávaní kontaktov a s ďalšími úkonmi, ktorými nás riaditeľka regionálneho úradu osloví. Počty vojakov sa budú denne líšiť, budeme pracovať denne, koľko bude potrebné," priblížil pre médiá náčelník štábu 11. mechanizovaného práporu Martin Marián Golis.

Riaditeľka úradu doplnila, že takouto pomocou ich vojaci v momentálnej situácii veľmi odbremenia, keďže pre množstvo práce museli odsúvať iné činnosti a náplne RÚVZ. "Uľavilo sa nám. Predbežne je dohodnuté, že počas zlej epidemiologickej situácie nám budú vypomáhať až do odvolania. Chceli by sme, aby boli čo najkratšie, aby sa situácia v regióne stabilizovala, počty pozitívnych klesali a kroky, ktoré robíme, boli účinné a mali prospech pre zdravie a ochranu obyvateľov," zhodnotila Varmusová. Vojaci podľa nej budú pracovať aj v teréne, robiť kontroly dodržiavania opatrení - od reštauračných zariadení až po fitnescentrá. Po zacvičení a naštudovaní si opatrení hlavného hygienika a vlády SR budú obyvateľom podávať konkrétne informácie o testovaní, príznakoch či karanténe.

V Komárne na odberovom mieste

Nemocnica Agel Komárno spustila od stredy nový systém triedenia pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice. V stane a na mobilnom odberovom mieste pracujú v čase od 6.00 do 22.00 h príslušníci Armády SR. Uniformovaní vojaci pomáhajú pri vstupe do nemocnice pre rýchle, bezproblémové a predovšetkým bezpečné usmernenie pacientov, ktorí prichádzajú do komárňanskej nemocnice, povedal riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.

Vojaci sú podľa jeho slov nápomocní aj na mobilnom odberovom mieste, kde sa vykonávajú odbery na vykonanie testov na nový koronavírus. "Zároveň sú aj zárukou pomoci v prípade nepredvídaných situácií," tvrdí Jaška. Nemocnica v Komárne súčasnú pandemickú situáciu podľa riaditeľa zvláda, pokračuje v plánovanej operatíve. Naďalej však platí prísny zákaz návštev z dôvodu eliminácie prenosu nového koronavírusu. "Naše nastavené hygienicko-epidemiologické procesy v nemocnici sú na veľmi vysokej úrovni. Riziko nákazy v našom zariadení je na významne nižšom stupni ako u bežnej populácie, v bežnom verejnom živote," konštatoval Jaška.