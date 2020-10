KORONAVÍRUS Rekordné počty infikovaných pribúdajú! Opäť sme presiahli tisícku: Sprísnia sa opatrenia?

Premiér počet infkovaných oznámil niekoľko minút predtým, ako sa na internetovej stránke korona.gov.sk objavia oficiálne čísla. "Rozmýšľam, či tu napísať to, čo mne zobralo dych a verejnosti bude známe až o 10hodine. Nuž, zrejme je to moja rola byť poslom zlých správ," začal Matovič.

Zdroj: korona.gov.sk

Zdroj: korona.gov.sk

"Už desiaty deň platia sprísnené opatrenia, kvôli ktorým ma nenávidia mnohí, napriek tomu nám počty nových pozitívnych mimoriadne prudko stúpajú. Áno, trvá určitý čas, kým sa vzhľadom na inkubačnú dobu opatrenia prejavia... Ale už dnes sa prijaté opatrenia javia ako s gumipuškou na slona - opatrenia by mali šancu zabrať, ak by nárast prípadov nebol tak dramaticky prudký. 1887. To je počet pozitívnych pri 11123 testoch za piatok," oznámil premiér.

Zdroj: korona.gov.sk

Matovič píše, že ide o rast oproti minulému piatku až o 169%. Pre porovnanie, minulý piatok sme zaznamenali 704 infikovaných, no testov sa urobilo menej, a to 9492. Premiér však píše, že chce, aby ešte dnes zasadala pandemická komisia a aby minister vnútra zvolal Ústredný krízový štáb, ktorý podľa neho v priebehu zajtrajšieho dňa musí rozhodnúť o nových opatreniach.