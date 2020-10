KORONAVÍRUS Cyprus od 9. októbra Slovákom výrazne obmedzí vstup do krajiny

Rezort zahraničia spresnil, že vstup na jeho územie zo SR bude umožnený len občanom Cypru a ich rodinným príslušníkom, osobám s povolením na pobyt v krajine, či osobám s povolením na základe diplomatických i konzulárnych stykov. Taktiež osobám bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktoré majú špeciálne povolenie Cyperskej republiky.

Po príchode na cyperské územie sa musia podľa MZVEZ SR podrobiť testu na ochorenie COVID-19, alebo mať so sebou negatívny certifikát o teste, vykonaný do 72 hodín pred odletom. „Všetky tieto osoby musia po prílete zostať v izolácii po dobu 14 dní, a to bez ohľadu na výsledok testu," spresnil rezort zahraničia s tým, že ďalší test na ochorenie COVID-19 musia absolvovať 48 hodín pred ukončením izolácie.

Ministerstvo ďalej upozorňuje, že pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich na Cyprus platí povinnosť pred odletom sa zaregistrovať, vyplniť dotazník a podpísať sériu vyhlásení na stránke cyprusflightpass.gov.cy.