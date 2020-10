KORONAVÍRUS Vianočné trhy v ohrození: Veľké krajské mestá tradíciu rušia, iné sa ešte nerozhodli

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA/KOŠICE - Letné obdobie je už definitívne za nami a aj rok 2020 sa o pár mesiacov chýli ku koncu. K vianočnému obdobiu nezameniteľne patria aj vianočné trhy v krajských mestách po celom Slovensku, no situácia je tento rok pre pandémiu nového koronavírusu úplne hore nohami. Na magistrátoch krajských miest sme sa pýtali, ako to s nimi tento rok vyzerá a či môžeme očakávať aj zrušenie týchto tradičných podujatí na námestiach.

Bratislava

Najväčšie slovenské a hlavné mesto občanov zrejme nepoteší, keďže situáciu ohľadom pandémie berú na magistráte skutočne vážne a nechcú nič podceniť. Trhy sú teda zrejme nadobro presunuté minimálne o rok. "Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou COVID-19 a najnovšie opatrenia, ktoré oznámil Ústredný krízový štáb, žiaľ, tohtoročný Vianočný hlavný trh musíme zrušiť. Do konca novembra, keď vianočné trhy tradične otvárame, sa situácia pravdepodobne nezmení natoľko, aby bolo opäť možné organizovať podujatia, na ktorých sa v relatívne blízkom kontakte stretávajú tisíce obyvateľov a návštevníkov. Pripravujeme sa ale na to, aby sme do ulíc nášho mesta aj v tejto dobe priniesli vianočnú atmosféru spôsobom, ktorý bude bezpečný v epidemiologickej situácii a pri opatreniach, ktoré vtedy budú platiť. Organizátorom vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí je mestská časť Staré Mesto, ktorá Vám poskytne bližšie informácia o ich konaní v tomto roku," informovala hovorkyňa Katarína Rajčanová.

Košice

V druhom najväčšom slovenskom meste sa ešte nerozhodli, či trhy takpovediac zatrhnú. "V plánoch kultúrno-spoločenských podujatí mesta Košice na december 2020 figurujú aj Košické rozprávkové Vianoce a Košické Vianočné trhy. Vzhľadom na súčasnú hygienicko-epidemiologickú situáciu a vyhlásený núdzový stav je momentálne predčasné hovoriť o tom, či a v akom rozsahu sa uskutočnia alebo sa nebudú konať. Mesto sa ako ich organizátor bude riadiť odporúčaniami štátnych orgánov a Krízového štábu a podľa toho prijme finálne rozhodnutie," povedal pre Topky hovorca Vladimír Fabian.

Banská Bystrica

Nerozhodná atmosféra panuje aj v metropole stredného Slovenska v Banskej Bystrici. "Vianočné trhy v rozsahu ako ich poznajú Banskobystričania v súčasnosti z pochopiteľných dôvodov nepripravujeme, ale vieme sa flexibilne prispôsobiť aktuálnej situácii. Na námestí nebude chýbať vianočná výzdoba a symbol Vianoc – vianočný stromček. Pripravujeme aj niekoľko aktivít, napr. výstavu historických saní v priestoroch radnice," Zdenka Marhefková

Nitra

Obavy zo zhoršujúcej sa situácie okolo pandémie má na zreteli aj Nitra, kde sa pravidelne už roky koná tzv. Vianočné mestečko. "Samozrejme, že s napätím sledujeme, aké opatrenia sa prijímajú a veľmi si vyhodnocujeme, čo sa pre mesto oplatí a čo už nie. Nie všetko je však iba o peniazoch - ak by vianočné trhy nemali výrazne negatívny dopad na náš rozpočet, určite budeme mať záujem otvoriť Vianočné mestečko, pretože cítime, že záujem obyvateľov o tradičné vianočné trhy je silný. Všetko však ukážu až aktuálne opatrenia," informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Mestečko môžu ešte stále otvoriť, no situácia je tiež neistá. "Pokiaľ ide o Vianočné mestečko, my sme pripravení ho otvoriť. V akej bude podobe, je teraz naozaj veľmi ťažké povedať, pretože pokyny od epidemiológov a hygienikov sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie menia takmer každý deň. Veríme však, že aktuálne podmienky na konci roka budú také, aby sa tradičné vianočné trhy v mestách mohli aspoň v obmedzenej forme uskutočniť," pokračuje Holúbek.

"Mesto sa na Vianočné mestečko pripravuje už niekoľko mesiacov. Naša pôvodná idea rátala s tým, že mestečko vzhľadom na požiadavky návštevníkov aj predajcov rozšírime nielen časovo, ale aj priestorovo. Počítali sme s tým, že mestečko otvoríme už 29. novembra a potrvá najmenej do 2. januára, s možnosťou predĺženia až do Troch kráľov. Rovnako sme ho chceli umiestniť na tri námestia – okrem tradičného Svätoplukovho aj na Župné námestie a na námestie na Vŕšku," uzavreli.

Trenčín

Oveľa stručnejšie reagovalo mesto Trenčín, ktoré ešte nemá jasný plán ako dopadnú trhy. "V Trenčíne túto vec ešte nemáme uzavretú. Vedenie mesta prijme rozhodnutie v budúcom týždni," Erika Ságová.

Prešov

Palicu ešte neláme ani Prešov, kde sú okrem trhov tradičné aj vystúpenia viacerých umelcov, no tie sa zdá sa tento rok už takmer s istotou neuskutočnia. "Otázka či sa vianočné trhy uskutočnia je v tejto chvíli predčasná, nakoľko z úrovne štátu postupne prichádzajú nové opatrenia. Našou snahou je priniesť obyvateľom aj návštevníkom nášho mesta každý rok plnohodnotné a atraktívne vianočné trhy, ktoré sa stali už neodmysliteľnou súčasťou koloritu historického centra Prešova počas adventného obdobia. Veríme, že aj v tejto neľahkej situácii, keď musíme všetky spoločenské podujatia prispôsobovať prísnym obmedzeniam, bude možné v decembri otvoriť vianočné stánky, samozrejme s dodržaním všetkých bezpečnostných a hygienických pravidiel. Už teraz je však pravdepodobné, že z dôvodu šírenia koronavírusu, nebudeme môcť pripraviť počas adventného obdobia sprievodný program s vystúpeniami umelcov," poskytol informácie hovorca MsÚ v Prešove Vladimír Tomek.

Trnava

Mesto Trnava nás cez svoju hovorkyňu Veroniku Majtánovú odkázalo na tlačovú správu, ktorú v súvislosti s vianočnými trhmi vydalo. "Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a aktuálnych preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu sa Mesto Trnava rozhodlo neorganizovať v roku 2020 Advent v Trnave. Za normálnych okolností by už v tomto čase mali bežať prípravy a komunikácia s predajcami naplno, počet infikovaných však stále stúpa a do 15. novembra je na území Slovenska vyhlásený núdzový stav. Žiaľ, je nepravdepodobné, že koncom novembra, keď by sa adventné trhy mali začať, bude možné usporiadať toto podujatie pre stovky až tisícky návštevníkov," píše sa v tlačovej správe.

„Adventné trhy v réžii mesta, ako ich poznáme, sa tento rok neuskutočnia. Budeme sa však snažiť Trnavčanom spríjemniť predvianočný čas iným spôsobom v takej miere, aká bude možná a z epidemiologického hľadiska bezpečná,“ uviedol viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík.

Oficiálne stanovisko sme sa pokúšali získať aj od krajského mesta Žilina, no do uzávierky sme nedostali žiadne vyjadrenie k tejto téme.