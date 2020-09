KORONAVÍRUS Štátne divadlo Košice ruší predstavenia, zaznamenalo nákazu koronavírusom

KOŠICE – V Štátnom divadle Košice (ŠDK) zaznamenali nákazu novým koronavírusom. Z preventívnych dôvodov preto rušia všetky predstavenia, ktoré mali odohrať v najbližších desiatich dňoch, respektíve do nedele 4. októbra. Platí to aj pre piatkovú a sobotňajšiu (26. 9.) premiéru činohernej inscenácie Borodáč alebo Tri sestry. Informoval o tom Svjatoslav Dohovič z útvaru marketingu ŠDK.

Podľa jeho slov sa nákaza do divadla importovala cez rodinné kontakty. Ako povedal, v súvislosti so vzniknutou situáciou úzko spolupracujú s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) a situáciu konzultujú aj so zriaďovateľom, ktorým je Ministerstvo kultúry SR.

„O situácii boli informovaní aj všetci zamestnanci divadla. Krízový štáb ŠDK zároveň rozhodol, že z preventívnych dôvodov všetci zamestnanci, u ktorých nie je nevyhnutná prítomnosť na pracovisku, budú pracovať formou home office, respektíve umelci budú na domácom štúdiu a podstúpia tak nevyhnutnú dobrovoľnú domácu izoláciu,“ uviedlo divadlo s tým, že o spôsobe náhrady za zrušené predstavenia sa rozhodne v najbližších dňoch.

V súvislosti s druhou vlnou pandémie sa v predchádzajúcich dňoch uskutočnilo pracovné stretnutie krízového štábu ŠDK vedeného generálnym riaditeľom divadla Ondrejom Šothom a regionálnou hygieničkou Zuzanou Dietzovou. Krízový štáb divadla predstavil preventívny plán bezpečnosti, ktorý vzniká pod jej gesciou.

„Je rozpracovaný vo ôsmich bodoch – predaj vstupeniek, plán sedenia, potlesk, prestávka, hygiena, garderóba, správne nosenie rúšok a rozstupy,“ dodal Dohovič. Košické divadlo okrem manuálneho merania teplôt a dezinfekcie rúk pri vstupoch do všetkých budov zabezpečí na zvýšenie ochrany divákov a zamestnancov pred ochorením COVID-19 do svojich priestorov aj merače teploty s LED panelmi. Zároveň sa začali rokovania so súkromnými spoločnosťami o možnosti testovania zamestnancov.