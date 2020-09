KORONAVÍRUS Nový rekord! Máme vyše 400 nových prípadov: Pokazili sme si to, odkazuje Matovič

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič na sociálnej sieti zverejnil počet nových prípadov. Slovensko tak prekonalo ďalšiu hranicu. Vo štvrtok malo podľa neho pribudnúť vyše 400 infikovaných. Podľa premiéra sme si to pokazili. Zároveň naznačil, že opatrenia sa sprísnia.

Slovensko prekonalo nový rekord. Premiér na sociálnej sieti Facebook napísal, že pribudlo 419 nových prípadov koronavírusu. Oficiálne štatistiky za štvrtok ešte nie sú známe. V stredu pribudlo 360 nových prípadov.

Sme na počiatku anarchie

Premiér vinil z nového negatívneho rekordu nezodpovedných ľudí. "Máme nový rekord. Nerozvážnosť, ľahkovážnosť a egoizmus zvíťazili. Neustále útoky, spochybňovanie nebezpečnosti Covidu, teatrálne ignorovanie opatrení, vysmievanie sa z tých, ktorí ich dodržujú ... priniesli svoje výsledky. Výsledky “boja za slobodu”, ktorý teraz slobodu zoberie všetkým," napísal.

Veril, že ľudia si budú väčšiu slobodu vážiť a budú sa správať rozumne. "Bohužiaľ, sklamal som sa a evidentne sme zodpovednosť vo vlastných rukách neuniesli. Sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii... a dnes sa sme na je počiatku," myslí si premiér. Zároveň naznačil, že opatrenia sa zrejme sprísnia. "Počet pozitívnych prípadov raketovo rastie a keď si niekto myslí, že dovolím, aby nezodpovední ignoranti ohrozovali naďalej nevinných ľudí, tak nehrozí," dodal. Dnes zasadá Pandemická komisia, ktorá prehodnocuje opatrenia navrhnuté konzíliom odborníkov.

Nehádžme ľudí do jedného vreca

Na status reagoval aj jeho stranícky kolega Miroslav Sopko. "Igor, len prosím, aby sa jasne rozlišovalo, kde sa opatrenia dodržiavali a kde sa na to kašľalo. Je to o chybách konkrétnych ľudí, nehádžme všetkých do jedného vreca. Prosím za kultúru, ktorá stále dostávala najviac na frak a sú tam zodpovední a rozumní ľudia, ktorí dodržiavajú pravidlá a potrebujú prežiť," komentoval pod statusom.