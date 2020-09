KORONAVÍRUS Situácia sa zhoršuje! Riziková Bratislava a... desivý scenár šírenia nákazy na oslavách

Poznamenal, že týždenne rastú pozitívne prípady u obyvateľov nad 65 rokov. "Postupne to rastie. Dá sa očakávať približne 20-percentný týždenný nárast, takže to číslo, žiaľ, bude vyššie. Potrebovali by sme zatiahnuť ručnú brzdu a videli by sme, aký by to malo efekt," hovorí Krajčí.

Zdrojmi nákazy na Slovensku sú podľa Krajčího svadby, rodinné a firemné oslavy, diskotéky a bary, väčšie cirkevné stretnutia, športové kempy, pracoviská a ubytovne. Hlavný hygienik Ján Mikas preto vydal od piatka zákaz hromadných podujatí v priestoroch verejného stravovania, čiže reštauráciách, nočných baroch, kluboch a diskotékach.

Ak by sa počet osôb na zhromaždeniach znížil z 500 na 100, počet kontaktov by tak poklesol 25-krát, vysvetlil minister s tým, prečo je dôležité limitovať zhromaždenia osôb.

Riziková Bratislava

Pri súčasnom stave epidémie na Slovensku je pre človeka na zhromaždení s kapacitou 500 ľudí 16-percentná šanca, že sa nakazí. V Bratislave je táto šanca 37-percentná, podotkol Krajčí. Dodal však, že znížením napríklad limitu pre svadby na maximálne 30 ľudí táto šanca klesá pod jedno percento.

Z okolitých krajín je rizikové Česko, Maďarsko, Rakúsko aj Ukrajina, kde narastá počet prípadov. V Poľsku počet nakazených klesá, povedal šéf rezortu zdravotníctva.

Napätá situácia

V slovenských nemocniciach je 11 infekčných oddelení, z toho na dvoch je "napätá situácia". Hraničný počet zaplnených lôžok je v Michalovciach, priblížil infektológ Pavol Jarčuška. Ak sa počet lôžok na infekčnom oddelení zaplní, nastáva reprofilizácia lôžok na ďalšom oddelení, vysvetlil.

Mikas tvrdí, že Slovensko má testy približne na mesiac dopredu. Veľkokapacitné odberové miesta nie sú však vyťažené tak, ako by mohli, poukazuje Krajčí. V Bratislave je testovaných približne 400 ľudí, v prípade potreby sú prevádzkovatelia schopní kapacity zvýšiť na 1000 testov. Problém by mohol byť podľa ministra v laboratóriách, ich kapacita je 7500. "Nie je to slabá kapacita, je relatívne solídna," poznamenal.

Krajčí spolu s Jarčuškom informovali, že v priebehu pár týždňov by Slovensko mohlo mať k dispozícii antigénové testy, ktoré zistia prítomnosť vírusu. Tieto testy majú podľa Jarčušku 98-percentnú presnosť.