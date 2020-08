KORONAVÍRUS Pracovníčka púchovskej radnice mala pozitívny test, úrad bude zatvorený

Ako informovalo mesto na svojej webovej stránke, od stredy do piatka (2. – 4. 9.) bude úrad fungovať v obmedzenom režime, pre verejnosť bude zatvorený. Občania a klienti si budú môcť vybaviť iba nevyhnutné matričné služby (úmrtie, narodenie) a podania do podateľne, pričom bude potrebné použiť zvonček pred vstupnými dverami, dvere budú zamknuté. Ostatné služby sa poskytujú v týchto dňoch výlučne elektronicky alebo telefonicky.

„V budove mestského úradu budú po dezinfekcii zavedené prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia, od stredy do piatka budeme fungovať v obmedzenom režime. Je to predovšetkým z preventívnych dôvodov, blízke kontakty pozitívne testovanej zamestnankyne už regionálny úrad verejného zdravotníctva dohľadal a všetci, ktorí s ňou prišli do úzkeho kontaktu, budú v týchto dňoch testovaní. Občania – klienti s touto zamestnankyňou do kontaktu neprišli,“ uviedla primátorka Katarína Heneková.

Ako dodala, po otestovaní všetkých zamestnancov, ktorí prišli so svojou kolegyňou do blízkeho kontaktu, bude určený ďalší postup fungovania mestského úradu a jeho otvorenia pre verejnosť v týždni od 7. septembra.