VIDEO Pri týchto záberoch tuhne krv v žilách! Známy tanečník upozornil na nebezpečný cestný úsek

Bekr sa domnieva, že v úseku by pomohla značka "Daj prednosť v jazde", prípadne "stopka". "Nezvyknem takéto zdieľať, ale toto je fakt nebezpečná zmena organizácie dopravy," podotkol. Ide o úsek diaľnice D2 - križovatka Pečňa – zjazd z cesty I/61. Tanečník chcel príspevkom upozorniť svojich známych a verejnosť, aby si dávali pozor.

Na názor sme sa opýtali dopravného analytika Jána Bazovského. Ten hneď v úvode pripomenul, že z praxe vyplýva, že každá zmena organizácie dopravy vytvára v prvých dňoch či dokonca týždňoch zmätok. "Vodiči totiž často jazdia po pamäti," vysvetlil s tým, že ide vo všeobecnosti o šoférov, ktorí denne absolvujú rovnakú trasu a značky si preto poriadne nevšímajú.

Tanečník Jaro Bekr s rodinou. Zdroj: Foto: Ján Zemiar

Práve to sa neraz podpíše pod to, že nepostrehnú ani výstražné dopravné značenie upozorňujúce na zmeny. Pri frekventovaných úsekoch by podľa odborníka pomohla najmä prítomnosť polície, ktorá by aspon na čas riadila dopravu.

Kritika pomohla

Úsek, na ktorý upozornil tanečník Jaro Bekr, má v správe Národná diaľničná spoločnosť. Ako reagovala vo vyjadrení hovorkyňa Eva Žgravčáová, v úseku diaľnice D2 – križovatka Pečňa – zjazd z cesty I/61 bola v dňoch 15. – 16. augusta 2020 zrealizovaná zmena organizácie dopravy, ktorá bola prerokovaná a schválená Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Prezídiom Policajného zboru SR.

"Zmenou organizácie dopravy sa vytvoril samostatný jazdný pruh pre napojenie vozidiel prichádzajúcich z Bratskej ulice (Petržalka)," reagovala. Ako ďalej uviedla, vzhľadom na to, že motoristi nerešpektovali osadené dopravné značenie (Daj prednosť v jazde) sa pri dopravnom napojení vetvy v smere od hraničného priechodu Berg do kolektoru diaľnice D2 vyskytovali časté kolízne situácie.

"Národná diaľničná spoločnosť, polícia a MDV SR prijali rozhodnutie, že je potrebné zrealizovať opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Vozidlá prichádzajúce z Bratskej ulice (Petržalka) sa po úprave zrealizovanej v dňoch 22. – 23. augusta 2020 napájajú na kolektor diaľnice D2 pomocou osadených vodiacich prahov, čo je pre účastníkov cestnej premávky bezpečnejšie," uzavrela. Aktuálne je teda aj vďaka upozorneniam zo strany verejnosti všetko "po starom".

Dopravný analytik Ján Bazovský. Zdroj: Facebook:Ján Bazovský

Podľa dopravného analytika však zostáva otázkou, načo vlastne bola dobrá zmena, ktorá predstavovala nebezpečenstvo pre vodičov. "Nebolo to efektívne, ani čo sa týka plynulosti premávky, ani z hľadiska bezpečnosti," okomentoval s tým, že pochopiteľnejšie by bolo, ak by v danom úseku zároveň znížili rýchlosť aspoň z 90 na 70 či menej kilometrov za hodinu. Tým pádom by mali vodiči viac času na to, aby sa bezpečne zaradili do premávky.

Na dôvod sme sa teda opýtali Národnej diaľničnej spoločnosti. Hovorkyňa argumentovala, že k vykonanej zmene došlo pre opakované podnety motoristickej verejnosti vo veci plynulého napojenia od Petržalky.

"Môžu zmeniť organizáciu dopravy, ale len dočasne a musia to zdôvodniť. Na diaľnici musí byť pripájací jazdný pruh," uzavrel Bazovský.

Úsek by už v súčasnosti nemal predstavovať riziko: Pozrite si zábery z miesta

Zdroj: Topky:Ján Zemiar Zdroj: Topky:Ján Zemiar