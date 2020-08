Rekordný počet prípadov KORONAVÍRUSU! Najväčší nárast od začiatku pandémie: Výzva pre ľudí

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia na lokálnej úrovni, sledujú epidemiologickú situáciu vo svojej územnej pôsobnosti a okamžite reagujú na jej vývoj. RÚVZ v SR sú v kontakte so všetkými zainteresovanými subjektmi a situáciu spoločne riešia.

Situácia je pod kontrolou

"Epidemiologická situácia, ktorú na dennej báze sledujeme a vyhodnocujeme, je pod kontrolou. Nárast počtu potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 je výsledok aktívneho a dôsledného dohľadávania kontaktov v lokalizovaných ohniskách nákazy a ich nárazového testovania na ochorenie COVID-19 v ostatných dňoch. Vyšší výskyt ochorenia COVID-19 sme preto očakávali," informoval Úrad verejného zdravotníctva.

Ohniská v Bratislave sú monitorované

V územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Bratislave boli v prípade výskytu koroanvírusu identifikované úzke kontakty pozitívnych osôb (epidemiologická súvislosť), importy zo zahraničia, v niektorých prípadoch sa ešte uskutočňujú epidemiologické vyšetrovanie. "K výskytu ochorenia COVID-19 u úzkych kontaktov potvrdených prípadov uvádzame nasledovné. Ide o lokalizované a kontinuálne monitorované ohniská nákazy, v ktorých už boli prijaté protiepidemické opatrenia, vrátane dôkladnej dezinfekcie priestorov, opatrenia sa priebežne stále prijímajú." uviedol úrad s tým, že RÚVZ so sídlom v Bratislave je v kontakte so zainteresovanými subjektmi. Poskytuje im súčinnosť a situáciu spoločne riešia.

Úzke kontakty s nakazenými

RÚVZ so sídlom v Trnave zaznamenal vo svojej územnej pôsobnosti úzke kontakty potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 a importy zo zahraničia. "K úzkym kontaktom potvrdených prípadov uvádzame nasledovné: Ide o epidemiologickú súvislosť s rodinnou oslavou. Časť týchto kontaktov pracovala v dvoch miestnych prevádzkach, ktoré sú dnes z dôvodu vykonávania dezinfekcie priestorov zavreté," informoval ÚVZ SR.

Zdroj: SITA/AP Photo/Michel Euler

Dva potvrdené prípady koronavírusu boli zaznamenané aj v podniku, ktorý aktuálne postupuje v zmysle vypracovaného krízového plánu. "RÚVZ so sídlom v Trnave v koordinácii s Úradom verejného zdravotníctva SR zabezpečuje vo veci potrebné protiepidemické opatrenia, pozitívnym osobám a ich kontaktom je nariadená izolácia a testovanie na ochorenie COVID-19, vrátane časti zamestnancov, ktorí sa zdržiavali v priestoroch, kde pozitívne osoby pracovali."

Nové prípady aj v Trenčíne

Nové potvrdené prípady ochorenia COVID-19, ktoré vo svojej územnej pôsobnosti zaznamenal RÚVZ so sídlom v Trenčíne, sú úzke kontakty osôb z lokalizovaných a kontinuálne monitorovaných ohnísk nákazy. "Epidemiológovia naďalej pokračujú v dohľadávaní kontaktov osôb pozitívne testovaných na COVID-19 a nariaďujú protiepidemické opatrenia," napísal úrad.

Zdroj: SITA/Philipp von Ditfurth/dpa via AP

V územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi ide zväčša o importy zo zahraničia vo vzájomnej epidemiologickej súvislosti. Jeden prípad zaznamenaný za včerajší deň je kontakt už potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19. Výskyt nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede je rovnako výsledkom aktívneho dohľadania už potvrdených prípadov. V jednom prípade ide o import zo zahraničia.

V Žiline ide o prípady zo zahraničia

Zo zahraničia pochádzajú aj dva prípady v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Žiline. "Epidemiologické vyšetrovanie v ďalších prípadoch stále pokračuje." RÚVZ so sídlom v Prešove v prípade výskytu ochorenia COVID-19 pokračuje v epidemiologickom vyšetrovaní. "Ostatné prípady boli dohľadané kontakty s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19," dodal úrad na adresu 123 nových prípadov.

Výzva pre verejnosť

ÚVZ však vyzývajú verejnosť. "V spoločnom záujme ochrany zdravia, k rešpektovaniu celoplošne platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a rovnako aj opatrení a odporúčaní regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR prijímaných na lokálnej úrovni. Rovnako opäť vyzývame verejnosť na zváženie nevyhnutnosti organizovania veľkých rodinných osláv a návštev, na ktorej sa zídu osoby z rôznych častí Slovenska, ale aj zo zahraničia," informuje úrad.

Zdroj: TASR/ AP

Pripomína tiež dôležitosť a mimoriadnu potrebnosť aktualizácie krízových plánov vo veľkých podnikoch v súčinnosti s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR. "Často sa stretávame s tým, že verejnosť sa dostáva k protichodným informáciám o ochorení COVID-19, a to najmä na internete a sociálnych sieťach," konštatuje ÚVZ SR.

ÚVZ SR ďalej upozorňuje, že je dôležité dôverovať informáciám poskytnutých od národných zdravotníckych inštitúcií, od epidemiológov, lekárov a všetkých zdravotníckych pracovníkov s potrebným odborným vzdelaním a praxou a riadiť sa ich pokynmi a odporúčaniami, pretože majú za cieľ jediné – chrániť naše zdravie. "Dbajte na základné hygienické opatrenia: noste rúška, dodržujte dostatočný odstup od cudzích ľudí a pravidelne si umývajte, respektíve dezinfikujte ruky. Epidemiológovia naďalej pokračujú v aktívnom dohľadávaní kontaktov. Pozitívne osoby sú v domácej izolácii, rovnako aj ich kontakty, ktorým je nariadené testovanie na ochorenie COVID-19," dodáva úrad.