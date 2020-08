Horskí záchranári v pohotovosti: Ženu s poraneným členkom transportoval vrtuľník z Malej Fatry

„Horskí záchranári žene ošetrili nohu a zafixovali ju pomocou dlahy. Na nosidlách ju vyniesli do sedla Medzirozsutce, o pomoc požiadali leteckých záchranárov. Ženu naložili do vrtuľníka, ktorý ju transportoval do nemocnice na ďalšie ošetrenie,“ informuje HZS.

Zdroj: Horská záchranná služba