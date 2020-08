KORONAVÍRUS Pandemický plán počíta s viacerými fázami: Slovensko sa nachádza v prvej

Rezort priblížil, že pripravuje opatrenia na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v určených subjektoch hospodárskej mobilizácie. V týchto nemocniciach vyčlení priestor pre pacientov s ochorením COVID-19. Pôjde o 3503 infekčných lôžok. Tie budú v prvej fáze k dispozícii len pacientom s ochorením COVID-19. Ostatné nemocnice budú fungovať v štandardnom režime.

V druhej fáze pandémie by nastalo ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie a ďalší nárast infikovaných osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a oddelení by bola viac ako 50-percentná a vznikali by ohniská nákazy. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v tejto fáze vydá príkaz na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu subjektom hospodárskej mobilizácie, ktorí disponujú infekčnými klinikami a oddeleniami.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Tretia fáza desí

V prípade tretej fázy by Slovensko opätovne vyhlásilo núdzový stav. Išlo by o ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie a ďalší nárast počtu infikovaných osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a oddelení by v tejto fáze bola viac ako 75-percentná. Pri nej by vznikali ohniská nákazy, ktoré by príslušné okresné úrady na návrh regionálnych úradov verejného zdravotníctva uzatvorili do karantény.

Podľa rezortu zdravotníctva je cieľom tohto opatrenia spomaliť prenos a zabrániť kolapsu zdravotníctva. Reprofilizácia by platila aj pre ďalšie nemocnice. V pandemickom pláne je zadefinovaná aj štvrtá fáza. V nej ide podľa MZ SR o postupný návrat do tzv. medzipandemického obdobia.

Zdroj: TASR/Balogh Zoltán/MTI via AP

Semafory

Súčasťou pandemického plánu sú aj tzv. semafory pre zariadenia sociálnych služieb, pre zariadenia primárnej zdravotnej starostlivosti a nemocnice. Podľa týchto semaforov sa budú reprofilizovať zdravotnícke zariadenia počas ďalšieho nástupu pandémie. "Inštitút zdravotníckych analýz MZ SR vyšpecifikoval 14 indikátorov v troch kategóriách, na základe toho sa opatrenia v danom kraji presunú zo zelenej do oranžovej farby až po čiernu. Tieto údaje budú poskytnuté regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré rozhodnú tom, čo ďalej robiť," povedal minister zdravotníctva.

Pandemická komisia zároveň navrhuje zvolať epidemiologické konzílium, ktoré bude jej poradným orgánom. "Slovensko zaznamenáva desiatky ochorení denne, počítali sme s takýmto scenárom, dokonca sme očakávali ešte horší. Môžeme povedať, že ďalšie prípady vznikajú importovaním, v súčasnosti situácia nie je alarmujúca, regionálni hygienici zachytávajú tieto prípady, je to mravenčia práca, ak chceme zachytiť túto druhú vlnu včas," komentoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Okrem toho sa zriadi operačné stredisko pandemickej komisie. V čase pandémie má fungovať ako takzvaná operatívno-technická skupina. Jej úlohou bude výmena informácií o plnení opatrení vyplývajúcich z pandemického plánu v pôsobnosti jednotlivých rezortov, operačných stredísk, krízových štábov okresných úradov v sídle krajov.