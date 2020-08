Vranovčania si na teplú vodu ešte počkajú: Zasiahol aj rezort hospodárstva! Tepelné nevoľníctvo musí skončiť

VRANOV NAD TOPĽOU – Obyvatelia mestečka na východe Slovenska prežívajú v najväčších horúčavách niečo, čo by nechcel nikto z nás. Už osemnásť dní im netečie teplá voda. Do Vranova prišiel aj štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. Tepelné nevoľníctvo musí podľa neho skončiť.

Obyvatelia Vranova sú zúfalí už osemnásty deň. Teplá voda stále netečie. Mnohí pristúpili k najnutnejším riešeniam. Sprchovali sa u známych alebo vodu zohrievali. Obyvatelia viacerých panelákov zvažovali aj zavedenie vlastného kotla, aby sa v budúcnosti takýmto situáciám vyhli. Zákon to však sťažuje. Rezort hospodárstva ho plánuje zmeniť. Ľudia si na teplú vodu budú musieť počkať.

Na teplú vodu si budú musieť počkať

Približne 5000 domácností si na dodávky teplej vody bude musieť ešte niekoľko dní počkať. Aj keď mestské zastupiteľstvo v stredu jednohlasne schválilo prenájom tepelného hospodárstva pre spoločnosť CEMED, opätovné spustenie teplej vody závisí od realizácie niekoľkých právnych úkonov. Ako sa po rokovaní mestských poslancov pre médiá vyjadril konateľ firmy Jozef Mihalčin, problémom je najmä dohoda s dodávateľom plynu.

Poslanci na mestskom zastupiteľstve vo Vranove schválili zmluvu s firmou CEMED.. Zdroj: YouTube/Vranov nad Topľou

„Najviac práce budeme mať teraz s tým, aby sme dokázali dodávateľov energií primäť k tomu, aby podmienky, ktoré nám majú dať, zodpovedali cenám a podmienkam, ktoré sú obvyklé na trhu v blízkom okolí,“ povedal s tým, že okrem ceny za plyn sa bude spoločnosť v spolupráci so samosprávou snažiť s distribučnou spoločnosťou dojednať aj urýchlený prechod na iného dodávateľa.

Ako doplnil, povolením od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví už spoločnosť disponuje, právoplatnosť nadobudne po podpise zmluvy o prenájme mestského tepelného hospodárstva. Zdržaním v procese spustenia teplej vody je aj registrácia spoločnosti ako partnera verejného sektora na registrovom súde v Žiline. Podľa Mihalčina by však Vranovčania mohli mať teplú vodu do týždňa.

Rukojemníkmi sú ľudia

Jeden z poslancov mestského zastupiteľstva žiadal už v roku 2019 začatie konania a zjednanie nápravy v tepelnom hospodárstve. „Podotýkam, že dnes sme na zastupiteľstve schválili zmluvu s firmou CEMED s.r.o, kde som žiadal vedenie mesta o ustanovenie zodpovedného pracovníka mesta, ktorý bude mať na starosti tepelné hospodárstvo, bude ho kontrolovať, aby sme predišli takému to nežiaducemu stavu, ktorého rukojemníkmi sú občania mesta, a aby sme vedeli, koho máme brať na zodpovednosť,“ uviedol pre Topky poslanec Ján Kočiš.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

Poslanci žiadali vytvoriť trojčlennú komisiu z radov poslancov na aktívnu a stálu kontrolu diania a napredovania v zlepšovaní stavu nášho tepelného hospodárstva. „Dúfam, že už i vo Vranove budú mať občania okrem slnečných k dispozícií teplú vodu na očistu a na boj s koronavírusom,“ dodal. Poslanci teda zmluvu jednohlasne schválili.

O dodávku tepla a teplej vody sa uchádzala aj piešťanská firma Magna Energia a.s., no neúspešne. „Predpokladom našej účasti bolo prevzatie spoločnosti, ktorá tepelné hospodárstvo doposiaľ prevádzkovala, no rozhovory neskončili dohodou, preto sme aj ponuku mestu Vranov zobrali späť,“ uviedol pre Topky generálny riaditeľ firmy Martin Ondko. „Ide o podnikateľské rozhodnutie dvoch samostatných súkromných spoločností. Ponuku sme stiahli späť z vlastného rozhodnutia,“ dodal.

Mesto sa sťažuje na zlý technický stav, primátor však mal zvýhodniť dodávateľa

Ako vyplynulo z rozpravy na rokovaní a tiež zo slov primátora mesta Jána Ragana, vzhľadom na zlý technický stav systému tepelného hospodárstva doň bude musieť samospráva v najbližších týždňoch, pred začatím vykurovacej sezóny, investovať. „Mesto poskytne tieto prostriedky z rezervného fondu. Budeme to považovať za havarijný stav. Budeme vyvodzovať dôsledok voči terajšiemu dodávateľovi, objednáme znalecký posudok. Ak bude treba, aj súdne sa budeme domáhať sumy, ktorú vynaložíme za tieto opravy. Napriek tomu tieto opravy v najbližšom období zaplatí mesto,“ povedal.

Zdroj: topky

Napriek tomu, že primátor kritizuje zlý technický stav tepelného hospodárstva, podľa opozičného poslanca za to môže práve vedenie mesta. Po nástupe Ragana do funkcie primátora mesta totiž podpísal tri dodatky k pôvodnej zmluve, ktorými značným spôsobom znevýhodnil mesto v postavení voči dodávateľovi. Investície sa nekonali, kotly chátrali. Primátor o tepelnej situácii vedel týždne, no situáciu riešil až potom, čo voda prestala tiecť.

Ragan si stále nájde cestu

„V dodatku číslo 4 sa zmenilo nájomné, dodatkom číslo 5 sa deregulovala cena, ktorý bola súťažou stanovená na 19,65 eur za GJ a cenotvorba bola ponechaná na Bukózu Energo (v tom čase dodávateľ, pozn. red.) a ÚRSO. V šiestom dodatku sa znížili investície na sumu do štyroch miliónov eur,“ uviedol Igor Pribula. „V čase schvaľovania doplnkov som poslancom nebol a keď to boli dodatky nevýhodné pre mesto, asi by to mali tí čo to schválili a podpísali, vysvetľovať,“ uviedol Kočiš.

Zdroj: YouTube/Vranov nad Topľou

Čoraz viac však silnejú hlasy, že primátor rokuje „za zatvorenými dverami“ a mnohé veci prechádzajú bez vedomia poslancov. „Je to vzorový príklad, aké zmluvy nemajú podpisovať štatutári mesta, my to teraz už musíme len zobrať na vedomie,“ povedal ešte v roku 2019 na mestskom zastupiteľstve, kedy sa rokovalo o odpredaní časti majetku firme Team Energo, poslanec Marek Fedor.

Mesto sa bráni

Mesto sa však bráni. Za prípadné problémy s dodatkami môžu podľa mesta poslanci, ktorí za to v minulosti hlasovali. „Predmetné dodatky boli prerokované a schválené poslancami mestského zastupiteľstva, ktoré si vyhradilo právo ich prerokovať a schváliť. Podpísané boli až po schválení zastupiteľstvom. Z uvedeného vyplýva, že o výhodnosti alebo nevýhodnosti rozhodovali poslanci MsZ,“ uviedla hovorkyňa mesta Eva Fedorňáková.

Zdroj: YouTube/Vranov nad Topľou

Podľa Pribulu za dodatky hlasovala časť poslancov. „Stále si nájde poslancov (primátor Ragan, pozn. red.), ktorí buď nerozumejú o čo ide, alebo kapitalizujú svoj mandát,“ uviedol poslanec na adresu neštandardného postupu.

Núdzové riešenie

Minulý rok bol podiel Bukózy Energo prostredníctvom zmluvy odpredaný pochybnej spoločnosti Team Energo. „Poslancom to bolo oznámené, na čo som inicioval uznesenie a žiadal právnu analýzu tohto kroku. Boli sme len ústne informovaní primátorom, že je to v súlade s právnymi normami. Napriek opakovaným upozorneniam bola výkonná zložka mesta benevolentná k správe nášho majetku prenajímateľmi a vyvrcholilo to neplatením plynu a katastrofickým stavom tepelného hospodárstva,“ dodal na adresu situácie vo Vranove Pribula.

Zdroj: topky

Poslanci hovoria o mimoriadnej situácii, ktorú sprevádza núdzové riešenie. „Mesto sa snaží o čo najrýchlejšie, ale nie najlepšie riešenie,“ uviedol pre Topky mestský poslanec Igor Čačko. Mesto preto oslovilo Jozefa Mihalčina, ktorý tepelné hospodárstvo vo Vranove zakladal a v tejto oblasti podniká dlhé roky. Na jeho služby boli v meste dobré ohlasy.

Vlastný kotol? Rezort hospodárstva musí zmeniť zákon

Ľudia však riešili aj to, či a ako si zaobstarať vlastný kotol. Spoločenstvo vlastníkov bytov si totiž chce v niektorých panelákoch zaviesť vlastné kotly. To však nie je také jednoduché. Mnohí o zákonnej prekážke ani len netušili. V roku 2014 bol totiž schválený bývalou vládou zákon, ktorý v tejto oblasti vlastníkov bytov značne limituje. Postup pri zavádzaní, resp. výstavbe vlastného kotla je sťažený a často takmer nemožný. Zákon už rieši ministerstvo hospodárstva.

„Čo sa týka avizovanej zmeny zákona o tepelnej energetike, momentálne prebiehajú rokovania o finálnom znení a spôsobe predloženia návrhu. Každopádne, ukončenie teplárenského nevoľníctva je jednou z priorít programového vyhlásenia vlády, ako aj mojím osobným cieľom,“ povedal pre Topky štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek, ktorý v pondelok rokoval o situácii vo Vranove s primátorom Raganom. Obsahom stretnutia bolo oboznámiť sa s riešením situácie v meste v súvislosti s obnovením dodávok teplej vody.

„Ako ma pán primátor Ragan informoval, zmluvu s pôvodným prevádzkovateľom CZT, ktorý nebol schopný plniť svoje záväzky tak voči dodávateľom plynu, ako ani voči odberateľom tepla v meste, zrušili a poverili miestnu firmu, ktorá by mohla s dodávkami začať už tento piatok,“ uviedol Galek. O dodatkoch, ktoré by mali niekoho v tejto situácii zvýhodňovať alebo znevýhodňovať, nemá žiadnu informáciu. „S pánom primátorom sme však rozoberali, ako podobným situáciám predchádzať do budúcnosti a ako zabezpečiť legislatívne, aby najmä počas vykurovacej sezóny bolo možné čo najefektívnejšie ochrániť spotrebiteľa,“ dodal. S mestom rokovali aj o možnej finančnej pomoci.

Team Energo nesúhlasí s odstúpením od zmluvy

Doterajší prevádzkovateľ tepelného hospodárstva v meste spoločnosť Team Energo SK s jednostranným vypovedaním zmluvy formou odstúpenia nesúhlasí. „My tvrdíme, že pre nás zmluva skončila. Ak si spoločnosť Team Energo SK chce nejaké vzťahy k tomuto majetku uplatňovať, nech to uplatňuje súdne, súdy budú rozhodovať o ich požiadavkách,“ uviedol primátor.

S otázkami sme oslovili aj firmu Team Energo. Zatiaľ nereagovali.

Zdroj: YouTube/Vranov nad Topľou

Prenájom schválili mestskí poslanci jednohlasne

Prenájom tepelného hospodárstva pre vranovskú spoločnosť Cemed mestskí poslanci schválili jednohlasne ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu bezodkladného zabezpečenia dodávky tepla a teplej úžitkovej vody. Ročné nájomné predstavuje sumu 200 880 eur, trvanie nájomnej zmluvy je do 30. júna 2022, aby mal nájomca systém tepelného hospodárstva v nájme počas celej vykurovacej sezóny a v júni mohol vykonať vyúčtovanie.

Súčasný stav systému tepelného hospodárstva, rovnako ako aj rozsah potrebných investícií bude posudzovať komisia menovaná primátorom mesta za účasti mestských poslancov a tiež súdneho znalca. Dôvodom, prečo sú obyvatelia Vranova bez teplej vody, je odpojenie 26 kotolní od dodávok plynu z dôvodu problému platieb zo strany spoločnosti Team Energo SK, ktorá s mestom v minulosti uzavrela zmluvu na dodávku tepla a teplej vody.