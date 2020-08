Pacienti prekonali koronavírus, potom zomreli z iných príčin: VIDEO Patológ o neočakávanom náleze na pľúcach

Patológ Michal Palkovič pri výkone pitvy.

Zdroj: Archív:Michal Palkovič

Rozhovor s Michalom Palkovičom

BRATISLAVA - Koronavírus svet sužuje od konca minulého roka. O nákaze však neustále pribúdajú nové poznatky. A na to, aby mohli odborníci s istotou vysloviť nejaký záver, sú potrebné dni, týždne či dokonca mesiace skúmania a testovania. Patológ Michal Palkovič, ktorý na Slovensku vykonal pitvu u väčšiny obetí Covid-19, sám priznal, že nastala chvíľa, kedy zákrok preukázal to, čo on sám nečakal. Na počudovanie ale išlo o telá tých, ktorí sa z nákazy oficiálne vyliečili.