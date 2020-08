KORONAVÍRUS Veľká analýza prípadov: Už sa vie, odkiaľ a v akom množstve si Slováci Covid-19 priniesli

BRATISLAVA - Ochorenie Covid-19 nás zo zdravotníckeho pohľadu zatiaľ zásadne neohrozuje, aj keď čísla majú v poslednom období vzrastajúcu tendenciu. Štátny orgán v týchto dňoch prichádza s rozsiahlou analýzou o tom, ako sa ochorenie šíri. V nej sa okrem iného dozvedáme aj to, v ktorých okresoch bol výskyt ochorenia vyšší a aj to, z ktorých krajín sme si nové prípady importovali.

Čísla vyplývajú zo štúdie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), ktorú vypracovali Mária Avdičová, Jana Námešná. "Do analýzy bolo zahrnutých 650 prípadov ochorení pozitívnych osôb, u ktorých bolo vykonané epidemiologické vyšetrovanie a spracované všetky epidemiologické charakteristiky. Za dané obdobie bolo vykonaných 52 784 testov, z ktorých bolo prvýkrát pozitívnych 650 testovaných, t.j. 1,24 %. V priemere každý deň bolo zistených 21 nových pozitívnych prípadov," uvádza štúdia.

Zdroj: ÚVZ

Bezpríznaková forma infekcie je vo výskume najčastejšia

Podľa predkladanej klinickej formy bol priebeh nákazy až v 61 percentách bezpríznakový. V 30 percentách bol priebeh respiračný, čo znamená, že pacientom bolo skomplikované dýchanie. Zvyšné priebehy infekcie podľa koláčového grafu ukazujú, že problémy sa týkali pľúc či čriev.

Zdroj: ÚVZ

Dospelí pred a po tridsiatke sa infikovali najviac

Z ďalších čísel je evidentné, že z výskumnej vzorky sa počas mesiaca júl najviac infikovali ľudia medzi 25 a 34 rokom . Nasledujú ľudia v produktívnom veku od 20 do 24 a za nimi štyridsiatnici až päťdesiatnici .

Zdroj: ÚVZ

Rovnako ďalšia štatistika za prvý prázdninový, letný mesiac hovorí o tom, že najviac prpadov bolo zaznamenaných v Trenčianskom kraji, ktorý je nasledovaný Bratislavským krajom. S väčším odstupom je za nimi Prešovský a Žilinský kraj.

Zdroj: ÚVZ

Najviac boli v júli zasiahnuté dva okresy

Analýza tiež ukazuje mapu okresov, ktoré boli novými záznamami prípadov zahltené najviac. Z prvého pohľadu je evidentné, že podľa osôb, ktoré majú v danom okrese aj svoje trvalé bydlisko to boli okresy Myjava a Bánovce nad Bebravou.

Zdroj: ÚVZ

Importované prípady

Analýza sa zaoberala aj tým, odkiaľ prišlo v poslednom období najviac prípadov zo zahraničia a výsledky sú nasledujúce. "V priebehu mesiaca júl sa zaznamenalo 250 prípadov importovaných nákaz z 32 krajín sveta (38,5 % všetkých nákaz). Najvyšší počet importovaných nákaz sme zaznamenali z Ukrajiny – 81 prípadov , zo Srbska 65 prípadov a z Česka 48 prípadov, čo súviselo s návratom slovenských občanov z Moravsko-Sliezskeho kraja," píše analýza.

Zdroj: ÚVZ

Závery sú evidentné

Analýza sa vo svojom závere prikláňa k viacerým teóriam. "Výskyt ochorení v SR má charakter lokálne zvýšenej incidencie spôsobenej príchodom osôb zo zahraničia, s nimi súvisiacich prípadov zväčša spojených so zavlečením do niektorých firiem alebo rodín. Epidemiológovia vyhľadávajú v ohniskách nákaz všetky kontakty, teda podozrivých z nákazy aj podozrivých z ochorenia. V rámci popísaného výskytu ide o stovky osôb, ktoré sú evidované, dané do izolácie, pozývané na vyšetrenie v predpísanom intervale a minimálne 14 dní sledované, niekedy aj dlhšie, teda až do doby vyliečenia pacienta alebo dosiahnutia neinfekčného stavu. V mesiaci júl bolo týmto spôsobom podchytených celkom 4956 osôb – tzv. kontaktov," píše sa v posledných riadkoch analýzy, pričom ÚVZ opäť kladie dôraz na dodržiavanie bezpečnostných opatrení, akými je nosenie rúšok a sociálny odstup.