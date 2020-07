VRAŽDA KUCIAKA Rozsudok je na spadnutie! Para hovorí o Kočnerovej nevine: Posledné slová obžalovaných

na súde vypovedal kriminalista a znalec z odboru IT Dušan Mikulaj, znalca navrhol prokurátor,

obhajoba a obžalovaní súhlasili po výpovedi znalca bolo predložených niekoľko dôkazov,

po porade senát zamietol všetky dôkazy a dokazovanie bolo skončené, prednášali sa záverečné reči

opäť vypovedal Zoltán Andruskó, ktorý je právoplatne odsúdený za sprostredkovanie vraždy

Andruskó znova poprel, že by obžalovanej Alene Zsuzsovej dlhoval peniaze

Andruskó vypovedal, že obvinený nitriansky podnikateľ Norbert Bödör mal byť tým, ktorý chcel zahladiť stopy po vražde

obhajca Zsuzsovej požiadal senát, aby predvolal Dušana Kracinu, ktorý sa mal podľa Andruskóa angažovať v hľadaní bieleho koňa, ktorý by na popud práve Bödöra zobral na seba vinu

v kauze vraždy novinára Zsuzsová nazvala Andruskóa "debilko" a hlasno sa smiala na Andruskóových slovách a na sarkastických poznámkach Kočnera

v prípade je neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček, ktorý sa priznal aj k vražde podnikateľa Petra Molnára

11:45 Kochanská tvrdí, že Szabó doteraz neoznačil Marčeka za vraha Kuciaka a Kušnírovej, pretože o tom nevedel. "Vedel o tom, že ho tam má ísť zbiť. Keď sa však Marček vrátil zablatený, tvrdil, že už boli Kuciak s Kušnírovou mŕtvi. Môj klient mu uveril, preto doteraz neoznačil Marčeka za vraha," prednáša Szabóova obhajoba.

11:43 "Za to, že Tomáš Szabó zaviezol Miroslava Marčeka do Veľkej Mače, dnes stojí pred súdom. Pričom môj klient nevedel o tom, že Marček ide zavraždiť Jána Kuciaka a už vôbec nemal ani tušenie o tom, že zavraždí aj Martinu Kušnírovú," hovorí obhajkyňa.

11:29 Nasleduje obhajkyňa Tomáša Szabóa Ivana Kochanská.

11:26 "Na základe vykonaného dokazovania preto navrhujem, aby súd oslobodil moju klientku spod obžaloby v plnom rozsahu," ukončila Vestenická.

11:20 Aj Zsuzsovej obhajkyňa hovorí o tom, že v tomto prípade bola porušená prezumpcia neviny.

11:08 "Priebeh celého konania zbavil aj mňa, optimistu, v akúkoľvek dôveru v zákonné dokazovanie a spravodlivosť procesu," povedala Vestenická.

11:02 Vestenická ďalej tvrdí, že so správami z aplikácie Threema bolo manipulované. "Ako je možné, že komunikácia z roku 2013 bola podľa Europolu vyextrahovaná z mobilu iPhone 7, ktorý ani neexistoval?" pýta sa Vestenická.

11:00 Portál Aktuality, v ktorom Kuciak pracoval, zverejnil celú zvukovú nahrávku.

(...)

Kuciak: Nemáte pravdu.

Kočner: Mám, mám, mám. Tak ako vy nemáte pravdu v ničom, viete, tak ja si myslím, že mám. Ale môžete si byť istý, že začnem sa vám osobne, pán Kuciak, špeciálne venovať.

Kuciak: To je vyhrážka?

Kočner: Prečo? Pokojne vám to hovorím. Začnem sa špeciálne venovať vám a vašej osobe, vašej matke, otcovi a vašim súrodencom.

Kuciak: Viete, kto zaťahuje do takýchto sporov rodinu?

Kočner: Ale choďte mi do riti s vašimi názormi, prosím vás! Vy tiež zaťahujete do týchto vecí moju rodinu a ani o tom neviete a ja vám poviem len jedno.

Kuciak: Nerobím to úmyselne.

Kočner: Akonáhle zistím nejakú špinu, nejaké prešľapy u vás, u celej vašej rodiny, ešte raz, nejakú špinu, prešľapy, trestné činy u vás a vašej rodiny, každý má niečo za nechtami, buďte si istý, že to takisto zverejním ako vy, ale takisto s dôkazmi, bez dôkazov nie, len s dôkazmi, takže budem, pán Kuciak, hľadať. Budete prvý, ktorý bude uverejnený na mojej internetovej stránke, venujem vám ako prvému novinárovi čestné miesto. Ak ste slušný a čestný, tak tam nebudete, ale ja si to nemyslím.

Kuciak: Dúfam, že tam nebudem.

Kočner: Dovidenia. Verte tomu, že budete.

10:56 Vestenická spomína aj nahrávku telefonátu medzi Jánom Kuciakom a Marianom Kočner. "Pán Kočner mu položil otázku: Ako by sa vám páčilo, ak by som sa ja začal zaujímať o vašu rodinu? Ide o otázku, nie o vyhrážku," hovorí vo svoje záverečnej reči Zsuzsovej obhajkyňa.

V skutočnosti Kočner okrem tejto otázky Kuciakovi povedal, že sa bude venovaj jemu, špeciálne jeho rodine a uprednostní aj Tódovú.

10:41 "Chcem zdôrazniť, že pokiaľ išlo o vyjadrenia Aleny Zsuzsovej, tieto sa nikdy nemenili," povedala Vestenická. Obhajkyňa spomína aj znesenie námietky voči zloženiu senátu. "Nemožno sa stotožniť ani s postupom súdu, ktorý mojej klientke neumožnil vyjadriť sa k dôkazom, ktoré boli vykonané v jej neprítomnosti," hovorí Vestenická.

10:38 "Je potrebné podotknúť, že základné informácie o stave konania, mali za cieľ len navodiť dojem o vine obžalovaných. Išlo o jednostranné informovanie zo strany médií," hovorí Zsuzsovej obhajkyňa. Podľa nej médiá informovali aj v prípade ONLINE prenosov len jednostranne a pokiaľ vyplynulo niečo v prospech obhajoby, to zamlčali.

10:26 Aj Zsuzsovej obhajkyňa hovorí o sporných výpovediach Zoltána Andruskóova a o tom, že jeho osoba je nedôveryhodná.

10:22 Po krátkej prestávke nasleduje záverečná reč obhajkyne Aleny Zsuzsovej, doktorky Vestenickej.

Tá, rovnako ako Para, zdôrazňuje, že na proces je vyvíjaný obrovský tlak médií. "Ide o vykonštruovaný politický proces, ktorý sprevádza obrovská nenávisť verejnosti," hovorí Vestenická.

10:09 Podľa Kočnerovho obhajcu, splnomocnenci poškodených a aj niektorí vyšetrovatelia, porušili prezumpciu neviny Mariana Kočnera. "Vzhľadom na uvedené navrhujem, oslobodiť môjho klienta spod obžaloby, nakoľko sa preukázala jeho nevina a iný záver ani neprichádza do úvahy," končí svoju reč Marek Para.

Pokiaľ ide o náboje, ktoré mal Kočner doma a nemal ich nahlásené, Para navrhuje podmienečný trest.

10:07 "Pri všetkej úcte k poškodenému, sme na pojednávaní preukázali aj to, že Ján Kuciak bral základ svojich článkov z už známych skutočností. O mojom klientovi sa píše od roku 1998 a aj sa písať bude. Čo sa týka komunikácie Threema, ja si dovolím povedať, že doslova vyviňuje môjho klienta," hovorí Marek Para.

10:05 Kočnerov obhajca tvrdí, že Andruskó bežne zabezpečoval biele kone na rôzne trestné činy súvisiace s podvodmi DPH. Podľa Paru sa týmto téma venoval Ján Kuciak ešte v čase, keď pôsobil v Hospodárskych novinách.

10:00 Marek Para opäť spochybňuje výpoveď Zoltána Andruskóa. "Prokuratúra dala reálne pánovi Andruskóovi nezákonnú výhodu, ktorú súd neschválil," hovorí Para. "Čo už iné potom ostávalo pánovi Andruskóovi ako zotrvať na svojich tvrdeniach?" pýta sa Para.

09:54 Marek Para spomína aj komunikáciu v aplikácií Threema. Podľa neho zo záverečnej reči prokurátora a splnomocnencov vyplýva, že by si mohol z Kočnerovej Threemy vybrať hocijaké slovo a tvrdiť, že je to šifra a znamená niečo iné.

09:45 "Dňa 22.2. 2018 pán Andruskó veľmi neštandardne vypovedal o záznamoch z BTS. Pán Andruskó povedal, že doobeda dostal odmenu v dopoludňajších hodinách. Je to pochybné preto, lebo pán Andruskó popisuje svoj deň úplne inak, ako ukazujú záznamy z BTS," hovorí Para.

09:42 "To, čo nesedelo na tom, čo som vnímal na tej fotke, ktorú mi ukazoval pán Andruskó, bolo, že človek v tých dverách bol chudší," cituje Para Miroslava Marčeka, ktorý sa priznal k vražde Kuciaka, Kušnírovej aj Petra Molnára. "Pokiaľ takto pán Andruskó vnímal fotky takto, tak nemohol opoznať fotky z paparazzovania Jána Kuciaka. Ak to bolo takto, tak je jasné, že ich cieľom bolo vojsť do domu a zavraždiť hocikoho, kto sa v dome nachádza," hovorí Para.

09:30 Marek Para sa stále vyjadruje k osobe Zoltána Andruskóa. Na monitore v pojednávacej miestnosti sa zobrazujú fotografie zo sledovania novinára Jána Kuciaka. Para spochybňuje to, ako prebehlo opoznanie fotografie Andruskóom.

09:25 Para ďalej spochybňuje výpoveď odsúdeného Zoltána Andruskóoa. "Mal by sa vziať do úvahy a byť preskúmané aj osobné dôvody na vykonanie tohto skutku," hovorí Para.

09:22 Para ďalej kritizoval aj médiá, že vyvolali efekt "želaného rozsudku". Ďalej kritizoval aj to, že prokurátor podľa neho vo svojej záverečnej reči poukázal na dôkazy, ktoré neboli na hlavnom pojednávaní vykonané.

09:14 "Pokiaľ pán prokurátor porušil prezumpciu neviny a označil ako subjekt zodpovedný za toto porušenie označil médiá, musím povedať, že médiá pokrývajú proces tak, ako im to diktujú procesné strany," hovorí vo svojej záverečnej reči Kočnerov obhajca.

09:13 Ako prvý záverečnú reč prednesie obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para.

09:09 Na pojednávaní nie je prítomný ani splnomocnenec rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic. Ten svoju záverečnú reč predniesol minulý týždeň.

Zastupuje ho advokátka, ktorej udelil substitučné splnomocenstvo. Substitučné plnomocenstvo spočíva v tom, že oprávňuje splnomocnenca k tomu aby sa pri konaní za splnomocniteľa nechal zastúpiť treťou osobou.

09:05 Predsedníčka senátu otvorila hlavné pojednávanie. Lavice poškodených sú prázdne. Prišla len sestra zavraždeného Petra Molnára. Toho mal tiež podľa obžaloby zavraždiť neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček spolu s Tomášom Szabóom.

08:58 V pojednávacej miestnosti sú už prítomní obžalovaní, ich obhajcovia aj splnomocnenec Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica.

Advokát Roman Kvasnica

08:54 Dnes sa očakávajú záverečné reči obhajcov obžalovaných, aj samotných obžalovaných.

Obhajcovia Tomáša Szabóa

08:52 Pokračuje hlavné pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.

Senát ŠTS ukonči dokazovanie v kauze vraždy novinára. Nasledovali tak záverečné reči, ktoré niekoľko hodín prednášali prokurátor Vladimír Turan a následne advokáti Lipšic a Kvasnica. Prokurátor navrhuje všetkým obžalovaným 25-ročný trest odňatia slobody.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.