Tománek z Čistého dňa je na teplom miestečku! Opäť si naňho posvietila Blahová: Šokujúce zistenia

Šéf Čistého dňa Peter Tománek sa však nestratil ani po odobratí akreditácie. V súčasnosti má pracovať v podobnom resocializačnom zariadení, konkrétne v COR Centre v Krupine. Podľa strany SaS práve toto centrum malo dostať z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dotáciu 375-tisíc eur.

S Čistým dňom sa viaže aj meno obžalovaného z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka Mariana Kočnera. Ten mal koordinovať mediálne výstupy manželov Tománkovcov. Dokonca mal dostávať aj osobné údaje maloletých klietiek Čistého dňa.

Posvietila si naňho Blahová

Na škandalózny rprípad Čistého dňa upozornila Natália Blahová, ktorá sa o Tománka zaujíma aj teraz. "Riaditeľ Čistého dňa pracuje v ďalšom resocializačnom zariadení. Podľa zákona musí zariadenie aj zamestnanci spĺňať niekoľko dôležitých podmienok. Spýtala som sa ministerstva práce, či tieto podmienky zamestnanec Tománek a COR centrum v Krupine spĺňajú. Jednou z podmienok, ktoré ma zaujímali, je psychická spôsobilosť Petra Tománka. V roku 2017 Daniel Lipšic oznámil, že mu bola doručená zdravotná dokumentácia, z ktorej vyplýva, že Peter Tománek trpí vážnou diagnózou, ktorá ho robí nespôsobilým na jeho prácu. „Človek s týmito nálezmi nikdy nemohol legálne byť na čele zariadenia, kde sa majú liečiť drogovo závislé deti,“ povedal Lipšic a na základe zistení podal trestné oznámenie. Preto som sa ministerstva pýtala, či sa preukázal Peter Tománek pred nástupom v COR Centre psychologickým posudkom v zmysle zákona," napísala Blahová na sociálnej sieti.

Centrum pre deti a rodinu však odpovedalo, že z dôvodu, že nevykonáva pobytované opatrenia pre deti, ale len pre dospelých, nemusí od svojich zamestnancov požadovať psychologické posudky.

"Peter Tománek je bývalý narkoman, čím sa ani sám netají. Drogová problematika je úzko spätá s drogovou kriminalitou. Podľa zákona by mal zamestnanec spĺňať ďalšiu veľmi dôležitú podmienku pre prácu v takomto zariadení - bezúhonnosť. Bezúhonnosť znamená, že ste neboli nikdy odsúdení.To preveruje ministerstvo práce cez Generálnu prokuratúru odpisom z registra trestov," píše ďalej Blahová.

Podľa nej sa však ministerstvo odpovedi vyhýbalo. "Ministerstvo mi odpovedalo, že informáciu mi nesprístupní, lebo by tým vraj prezradilo osobné údaje. Proti tomuto rozhodnutiu som podala rozklad s tým, že ma nezaujíma obsah odpisu registra trestov Petra Tománka, ale ma zaujíma, či splnil podmienku bezúhonnosti na to, aby pracoval v Centre pre deti a rodinu. Na túto otázku som požadovala odpoveď v znení áno/nie. Prišiel mi šesťstranový list. Vraj mi nemôžu odpovedať, lebo je to osobný údaj a oni ma nemôžu informovať o tom, či bol niekto odsúdený a za aký trestný čin," netají svoje prekvapenie Blahová.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sme kontaktovali aj my. "COR Centrum Krupina, vykonáva resocializačný program pre plnoleté osoby, teda tzv. dobrovoľných dospelých klientov. V princípe je výber zamestnancov výhradne kompetenciou daného zamestnávateľa, t. j. akreditovaného subjektu. Ak daný uchádzač spĺňa všetky zákonné podmienky a predpoklady, nie je v kompetencii ministerstva, ako ani akreditačnej komisie, výber zamestnanca akreditovaným subjektom ovplyvniť. Každý akreditovaný subjekt je povinný oznámiť zmeny rozhodujúcich skutočností, t. j. aj zmeny na bežných pracovných pozíciách. V tomto prípade dané zariadenie akreditačnej komisií predložilo všetky potrebné osvedčujúce doklady o splnení kvalifikačných predpokladov, praxe a najmä bezúhonnosti daného zamestnanca. Podľa dokladov sa jedná o pozíciu radového zamestnanca v akreditovanom subjekte," napísali nám z Tlačového odboru ministerstva.