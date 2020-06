VIDEO Slováci sa konečne dočkali: Letisko v Bratislave ožíva, prvý odlet po troch mesiacoch

Symbolickým prestrihnutím pásky generálny riaditeľ letiska Jozef Pojedinec a prevádzkový riaditeľ Imrich Ancin otvorili registráciu na let do Sofie. "Príležitosť pre cestujúcich odletieť z bratislavského letiska a priletieť do Bratislavy je len z tých krajín a z tých destinácií, ktoré sú zdravotne bezpečné a čo najmenej rizikové," podotkol Pojedinec.

Zároveň verí, že v júli sa počet krajín, ktoré budú pre slovenských cestujúcich bezpečné, rozšíri o ďalšie. Dopravca Ryanair už ohlásil, že v júli pridá do letového poriadku ďalšie destinácie. "Zatiaľ je predčasné hovoriť, ktoré konkrétne to budú. Uvidíme, ako sa vyprofiluje letový poriadok a na základe toho aj budeme informovať cestujúcu verejnosť," dodal.

Opatrenia na letisku v súvislosti s novým koronavírusom sú uvedené pri vstupe do terminálu. Zahŕňajú prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekciu rúk a dodržiavanie sociálneho odstupu. Cestujúcim po prílete do Bratislavy sa navyše odmeria teplota. Pravidlá na palube lietadla sú podobné pravidlám v priestoroch letiska.

Zároveň sa podľa Pojedinca apelovalo na cestujúcich, aby minimalizovali príručnú batožinu, ktorú si berú na palubu. Zamestnanci letiska sú vybavení osobnými ochrannými pomôckami v zmysle pokynov hlavného hygienika a rezortného hygienika ministerstva dopravy.

Od 10. júna 2020 sú povolené pravidelné a charterové lety do niektorých krajín. Z bratislavského letiska sú tak v pláne lety do Bulharska, Grécka a na Cyprus. Do ostatných krajín, s ktorými sa otvorili hranice, sa z Bratislavy pravidelnou leteckou dopravou v súčasnosti nelieta. Pravidelné lety na Maltu dopravcom Ryanair sú v pláne od konca októbra.

V Košiciach pristálo lietadlo na linke z Prahy

Letisko Košice po trojmesačnej prestávke spôsobenej novým koronavírusom čiastočne obnovilo prevádzku. Obnovenie letov sa v pondelok začalo na linke medzi Košicami a Prahou, ktorú prevádzkujú České aerolínie.

„Prvým lietadlom, ktoré pristálo v Košiciach po uvoľnení opatrení, bol stroj typu ATR-72 Českých aerolínií na pravidelnom lete z Prahy. Jeho podvozok sa dotkol vzletovej a pristávacej dráhy v pondelok 15. júna presne o 13.45 h a do Košíc dopravil 31 cestujúcich,“ informovala hovorkyňa letiska Karolína Linhartová. Následne do Prahy o 14.30 h odletelo 17 cestujúcich z Košíc. Vzhľadom na to, že potenciálni cestujúci mali pochybnosti, či sa tento let uskutoční, je to podľa letiska vynikajúce číslo.

V dôsledku opatrení proti šíreniu nového koronavírusu došlo od 13. marca k zákazu letov s miestom pristátia na území SR. V Košiciach tak boli zrušené všetky odlety a prílety leteckých spoločností ČSA do Prahy, Austrian Airlines do Viedne, LOT Polish Airlines do Varšavy, Eurowings do Düsseldorfu a Wizzair do Londýna-Lutonu.

Výkonný riaditeľ letiska Michael Tmej pripomenul, že pravidelná linka z Prahy začala prevádzku už v roku 1924. „Historicky prvá pravidelná linka na letisku Košice je tak aj prvou, ktorá sa vracia do Košíc po troch najhorších mesiacoch pre letecký priemysel v dejinách. Je pred nami ešte veľmi dlhá a náročná cesta k obnove letovej prevádzky na úroveň spred vypuknutia pandémie,“ uviedol.

Podľa obchodného riaditeľa ČSA Jána Tótha je pondelkový let Praha – Košice – Praha ďalším dôležitým krokom pri postupnom obnovovaní liniek aerolínií. „Na tejto pravidelnej linke budeme zatiaľ lietať trikrát týždenne každý pondelok, stredu a piatok popoludní. Postupne bude frekvencia letov narastať a návrat na pôvodnú úroveň 13 letov za týždeň sa očakáva od 1. septembra 2020,“ povedal.

Ďalšou leteckou spoločnosťou, ktorá obnoví letovú prevádzku, bude Austrian Airlines na linke z Viedne. Prvý let je naplánovaný na 22. júna. Lety z Košíc do Viedne budú pravidelne štyrikrát do týždňa, a to každý pondelok popoludní, štvrtok ráno a popoludní a v sobotu ráno. Z Viedne do Košíc sa bude lietať v pondelok, stredu, štvrtok a piatok. Podľa očakávaní sa na jeseň vráti frekvencia letov späť na pôvodných 13 letov.

Obnovenie leteckých spojení leteckými spoločnosťami Eurowings, LOT Poľské aerolínie, Ryanair a Wizz Air závisí od rozhodnutia jednotlivých spoločností, ako aj Ústredného krízového štábu SR a vlády SR. Pre všetky letecké spoločnosti platia všeobecne platné pravidlá nosenia rúšok počas celého letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov.

V súvislosti s letnou charterovou sezónou sa predpokladá, že na dovolenky z Košíc sa bude lietať do prímorských destinácií v Bulharsku, Grécku a na Cypre leteckými spoločnosťami Smartwings a Bulgaria Air. Možnosti letov do iných krajín závisia od rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR.