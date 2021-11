VIDEO Neuveriteľné stretnutie Slovenky s princom Charlesom: V Jordánsku sa rozhovoril o Čaputovej!

JORDÁNSKO - Na našu hlavu štátu len tak nezabudol. Nestáva sa často, aby ste počas výletu či dovolenky stretli člena britskej kráľovskej rodiny a ešte s ním absolvovali aj príjemný rozhovor. Slovenka v Jordánsku však takéto šťastie mala. Paradoxne, bol to práve britský princ Charles, ktorý sa prihovoril ako prvý a na prekvapenie mnohých sa rozhovoril o prezidentke Zuzane Čaputovej.

Britský princ spoločne s manželkou Camillou vycestovali na svoju vôbec prvú zahraničnú cestu od vypuknutia pandémie. Ich cieľom sa stalo Jordánsko a po ňom Egypt. Práve v prvej menovanej krajine však jeho spomienky zablúdili do ešte ďalšej krajiny - na Slovensko. Za všetkým je náhodné stretnutie so Slovenkou turistkou, ktorá sa rovnako ako kráľovský pár vybrala do Jordánska.

Počas toho, ako princ Charles a Camilla absolvovali časť svojho programu vonku medzi ľudmi, pristúpil britský princ k poblíž stojacej Slovenske a nadviazal s ňou rozhovor. "Stretol som sa s vašou prezidentkou v Glasgowe, mali sme veľmi príjemnú konverzáciu," začal. "Sme za ňu veľmi radi," odpovedala mu žena.

Charles sa očividne nikam neponáhľal a v príjemnej konverzácii pokračoval. "Mám šťastné spomienky na to, ako som bol na Slovensku pred rokmi," uviedol. Z jeho ďalších slov vyplynulo, že práve naša prezidentka mu navrhla, aby sa k nám vrátil. "Povedal som, že sa posnažím!," prezradil s úsmevom.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Spoločne s manželkou skupine následne odkázali, aby si užila deň."Rád som vás videl, dovidenia," povedal na rozlúčku Charles.

V pozadí ešte zaznel mužský hlas, ktorý uviedol, že po všetkom, čím sme si prešli, radi vidia svojich priateľov zo Slovenska a Európskych krajín.

Video na sociálnej sieti Facebook zverejnila cestovná kancelária Baloo.