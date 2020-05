Minister Mičovský rokoval s Radou poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv

"Naším cieľom je nájsť optimálny variant pre slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Tak, aby sme aj v aktuálnej náročnej situácii postihnutej pandémiou ochorenia COVID-19 dokázali zvýšiť potravinovú sebestačnosť našej krajiny a zároveň nasmerovali štátne aj európske prostriedky do kvalitnejšie a zdravšie udržiavanej krajiny. O zodpovedné obhospodarovanie našej krajiny by však mali mať záujem aj samotní poľnohospodári, a to nielen za cudzie, ale aj za vlastné prostriedky. Ich výrobným prostriedkom je totiž slovenská pôda," povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO).

Zástupcovia samosprávnych organizácií v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve rokovali o dosahoch pandémie na agropotravinársky sektor. Venovali sa aj vplyvom tohtoročného sucha a zriadeniu rizikového fondu, na ktorom už aktuálne vedenie agrorezortu intenzívne pracuje. Témami boli aj nová Spoločná poľnohospodárska politika, jej nastavovanie a prechodné obdobie, ktoré sa aktuálne javí v dĺžke dva roky. Prvý štátny tajomník Martin Fecko tiež predstaviteľov RPPS informoval o plánoch v oblasti pozemkového práva, vyriešenia reštitúcií a pozemkových úprav.

Na rokovaní s novým vedením MPRV SR sa zúčastnili predstavitelia členských organizácií RPPS - Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Potravinárskej komory Slovenska (PKS), Agrárnej komory Slovenska (AKS), Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR (ZPDaOS) a Zväzu vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska (ZVPaAS).

Dedičstvo v štátnom podniku Agrokomplex je pomerne ťaživé, hovorí minister

Dedičstvo v štátnom podniku agrokomplex Národné výstavisko v Nitre je pomerne ťaživé. Uviedol to pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO). "To, čo som tam našiel, nevzbudzuje radosť. Jednoznačne je potrebné povedať si, že nádej na to, aby národné výstavisko Agrokomplex opäť 'vstalo z popola' je veľmi veľká. Na to potrebuje nájsť to najdôležitejšie - skvelých ľudí. Práve preto som vypísal výberové konanie na obsadenie miesta generálneho riaditeľa Agrokomplexu," priblížil.

Toto výberové konanie podľa Mičovského "beží", je zverejnené. "A budem rád, keď prostredníctvom médií môžem vyzvať všetkých, ktorí majú odvahu, vedomosti a chuť pomôcť národnému výstavisku, aby sa prihlásili. Hľadáme človeka odvážneho a zdatného, ktorý dokáže problémy výstaviska vyriešiť, pretože toto výstavisko musí žiť," zdôraznil minister.

Favorita Mičovský nemá

"Veríme, že aj potom, ako sa odblokujú možnosti, ktoré nám ponúknu vysokú účasť, koncentráciu ľudí na jednom mieste, budeme môcť ešte z tejto strany roka, niekedy pred Vianocami, ponúknuť výstavu, ktorá bude istým vyhlásením k ľudom, aby sme poučenie z krízy, ktoré sa vzťahuje na všetky oblasti a na prírodu zvlášť, vedeli veľmi jasne transformovať. Myslím, že ten priestor v Nitre na výstavisku bude pre to viac ako vhodný," poznamenal.

Favorita na post šéfa Agrokomplexu Mičovský podľa svojich slov nemá. "Mám len veľmi jasnú predstavu, že to musí byť človek morálne zdatný, odborne musí byť výkonný a musí byť odvážny. To miesto vyžaduje odvahu riešiť zásadným spôsobom problémy, ktoré som na národnom výstavisku našiel a ktoré sú aj predmetom istého vyšetrovania," dodal.