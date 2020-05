Slovensko je definitívne otvorené! FOTOREPORTÁŽ Prvý deň po koronakríze: Nákupné centrá aj kultúra ožívajú

Slováci sa vracajú do nákupných centier

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Slováci sa po mesiacoch prísnych opatrení konečne dočkali! Štvrtá fáza otvárania ekonomiky je tu a my sme sa boli aj v uliciach hlavného mesta pozrieť na to, ako fungujú nové opatrenia v praxi. Dneškom dostávajú zelenú na otvorenie kiná, obchodné centrá, interiéry reštaurácií a mnohé iné lokality. Život sa pomaly vracia do normálu a prechod späť do normálneho života je viac ako očividný.