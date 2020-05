Obrovský hazard so zdravím v slovenských nemocniciach! Ak ste pozitívny na COVID-19, máte šťastie

Zlú skúsenosť má aj 21-ročný vodič z povolania, ktorý si želal ostať v anonymite. Na krku sa mu spravila veľká hrča, ktorá ho bolela. Vo štvrtok sa preto vybral na pohotovosť. Keď však povedal, aké je jeho povolanie, odmietli ho prijať. Rovnako sa tak stalo aj v ďalšej nemocnici v inom meste. Povedali mu, že musí ísť k svojmu obvodnému lekárovi. Ten ordinoval až v pondelok. V bolestiach a na tabletkách tak čakal niekoľko dní.

"Nakoniec mi to môj doktor otvoril a vyčistil a musel som prísť ešte na druhý deň, pretože to veľmi bolelo a nevydržal som to celé. Dal mi antibiotiká a povedal mi, že tam mám veľký zápal. Vraj som mohol dostať otravu krvi," hovorí vodič. "Povedal som mu, čo sa mi stalo. Bol veľmi nahnevaný, že ako si to mohli dovoliť. Vraj to bude riešiť," dodáva.

Podobnú skúsenosť má aj lekárka, ktorá zverejnila príbeh na sociálnej sieti. "Na JIS máme pacientku s Perikarditídou (zápalom osrdcovníka). Už podľa názvu sa dá predpokladať, že ide o pomerne vážne ochorenie, ktoré čím dlhšie sa nelieči, tým viac sa zvykne komplikovať, napríklad tým, že sa vytvorí Perikardiálny výpotok (tekutina okolo srdca). Pani sa 4 dni snažila dostať k lekárovi. Odmietol ju obvodný, odmietla ju záchranka a údajne ju na prvýkrát odmietla pustiť do nemocnice tá naša „1. línia„ , teda ľudia pri vstupe do areálu, ktorí merajú teplotu a dávajú dotazníky (to či sa to naozaj stalo tak, ako pani uvádza, momentálne rieši vedenie nemocnice). Na ošetrenie sa dostala až potom, keď na ulici skolabovala a doviezla ju záchranka," píše lekárka.

Pacientka mala byť liečená v kardiocentre a tu nastal problém druhý problém. Kardiocentrum ju nechce bez negatívneho testu na koronavírus a na ten „sa čaká“. "Tak sa teraz všetci len modlíme, aby sa z výpotku nestala tamponáda, lebo to by sme u nás nevyriešili," dodáva lekárka s tým, že ak ste pozitívny na COVID-19, máte vlastne šťastie, pretože sa správame, akoby iné choroby ani neexistovali.