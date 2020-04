KORONAVÍRUS Otváranie plaveckých exteriérových bazénov v praxi je náročné, tvrdí Husár

BRATISLAVA – Otváranie plaveckých exteriérových bazénov v praxi je veľmi náročné. Uviedol to štátny tajomník rezortu školstva pre oblasť športu Ivan Husár na margo uvoľnenia opatrení, ktoré sa týkajú vonkajších športovísk.

Plavec by podľa štátneho tajomníka musel prísť už oblečený v plavkách a nechodiť do šatní. "Viem si predstaviť, že v osemdráhovom bazéne sa v každej druhej dráhe dá trénovať a plávať," uviedol Husár. Podotkol, že plávaniu a plaveckým športom sa budú ešte venovať.

Štátny tajomník uviedol, že skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť päť osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 krát 30 metrov. Ako príklad uviedol klasické multifunkčné ihriská pri školách, kde môžu trénovať dve skupiny po piatich ľuďoch, pričom jedna skupina by mala byť vľavo a druhá vpravo. "Na menšom priestore ich musí byť menej. Pokiaľ je to veľké ihrisko, napríklad futbalové, tam sa zmestí 20, možno aj 30 detí spolu s trénermi," povedal Husár.

Usmernenie vypracované rezortom školstva je reakciou na postupné uvoľňovanie opatrení v prvej fáze tohto procesu, v ďalšej etape uvoľňovania sa ministerstvo bude usilovať o postupné otváranie aj krytých športovísk. Z usmernenia vyplýva, že športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť na vonkajších športoviskách nemusia mať pri výkone športovej aktivity prekryté horné dýchacie cesty. Tréneri však rúška mať musia.

Na športoviskách musí byť k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk, zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne či sprchy. Po skončení tréningu sa bude vykonávať dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok. Husár zdôraznil aj to, že každý do 18 rokov musí mať vlastnú fľašu s vodou. Okrem toho majú tréneri povinnosť evidovať účasť na tréningu.