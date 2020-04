Ďalší škandál! Štátny tajomník rezortu zdravotníctva má styky s Kočnerom: Doteraz ich nevysvetlil

BRATISLAVA - Pozná sa s podnikateľom Mariánom Kočnerom, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára a jeho snúbenice. Bol sivou eminenciou na ministerstva dopravy, keď rezortu šéfoval Ján Figeľ (KDH). Hoci bol len poradcom, na ministerstve sa hovorilo, že je to práve on, kto riadi celé ministerstvo. V tom čase jemu blízke firmy dostávali dokonca štátne zákazky za školenia zamestnancov. Dnes sa osoba Mariána Kolníka objavila opäť. Je šéfom služobného úradu ministerstva zdravotníctva novej vlády Igora Matoviča (OĽaNO).

Na ministerstvo zdravotníctva sa Marián Kolník dostal vďaka známosti so súčasným ministrom Marekom Krajčím (OĽaNO). S Kolníkom sa pozná od roku 2013, keď sa zoznámili na prednáške pre deti v Škole pre mimoriadne nadané deti, kam chodila aj dcéra ministra Krajčího. Stretávali sa aj ďalej na rôznych školeniach pre podnikateľov. Mariána Kolníka môže verejnosť poznať vďaka pôsobeniu na ministerstve dopravy, keď bol poradcom ministra Jána Figeľa. Jeho pôsobenie v rezorte si však Marián Kolník na oficiálnej stránke ministerstva zdravotníctva v životopise neuvádza.

Čo sa dialo na ministerstve dopravy za Kolníka?

A bolo to v roku 2011, keď denník Sme upozornil na fakt, že ľudí z Národnej diaľničnej spoločnosti (patriacej pod rezort dopravy) školili firmy blízke Figeľovmu poradcovi Kolníkovi. Na stránke jednej z nich - českej pobočky FranklinCovey (FC Czech) mal v tom čase Kolník figurovať ako lektor a klientský partner. Podľa denníka Sme táto firma dostala najmenej 18 700 eur za školenie 14 zamestnancov.

Ďalšie peniaze za školenie ľudí z NDS dostala iná firma. A tiež spojená s osobou Mariána Kolníka. Išlo o firmu Demján, ktorá patrila Kolníkovmu priateľovi a tiež lektorovi FranklinCovey Zoltánovi Demjánovi. Za 135 hodín koučovania dostala v tom čase 29 700 eur. O 300 eur menej, ako bol v tom čase limit prísnejšej súťaže.

Kým so spoločnosťou FC Czech Národná diaľničná spoločnosť uzavrela zmluvu, ktorá bola zverejnená aj v centrálnom registri, od firmy Demján si služby len objednala. NDS v tom čase argumentovala, že si ju vybrali na základe prieskumu trhu. No ďalšie firmy, ktoré oslovili, však odmietla zverejniť. Vtedajší minister Figeľ sa k tejto téme odmietol vyjadriť s tým, že je to v kompetencii diaľničnej spoločnosti.

Nový šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí tvrdí, že Kolníkov životopis pozná a obhajuje svoj výber. Otázky týkajúce sa minulosti Kolníka považuje vraj za snahu len o očiernenie Kolníka. „Minister zdravotníctva pozná životopis pána Kolníka, a práve pre jeho výsledky, schopnosť viesť ľudí, riešiť krízový manažment, charakter a nulovú toleranciu ku korupcii si ho vybral na pozíciu generálneho tajomníka služobného úradu. Za rok pôsobenia p. Kolníka na ministerstve dopravy sa spoločnosti rezortu dostali do čiernych čísel, zastavením predražených diaľnic bolo pre štát celkovo ušetrených viac ako 1 miliarda eur,“ napísala nám hovorkyňa Eliášová.

Kočnerov svedok, ktorý mu nepomohol

Meno Mariána Kolníka sa pred časom opäť objavilo v médiách. A to v súvislosti s podnikateľom Mariánom Kočnerom, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára a jeho snúbenice. Marián Kolník však vypovedal v inej veci. A to v kauze zmeniek TV Markíza, za čo je Kočner neprávoplatne odsúdený na 19 rokov. Kolníka na súd ako svedka predvolal obhajca Mariána Kočnera.

Kočner na súde tvrdil, že Kolník sa s ním stretol na Námestí SNP a chcel vraj kúpiť Markízu. Kolník na súde tvrdil, že si už nepamätá, prečo sa s Kočnerom stretol a o zmenkách sa vraj s Kočnerom nikdy nerozprával. „To stretnutie ma veľmi zaujalo, pretože bolo na úrovni, kde pán svedok (Kolník pozn.red.) ma veľmi príjemne prekvapil svojimi vedomosťami a schopnosťami, bavili sme sa k veci a o číslach. Povedal, že zastupuje investora, ktorý má záujem s nami rokovať o kúpe spoločnosti alebo o spoločnom postupe,“ citoval Kočnera denník N. Tým investorom mal byť Vincent Hegeduš. „Mal vždy blízko ku KDH,“ povedal o Hegedušovi.

Koncom minulého roka na súde v tejto veci vypovedal pred senátom Špecializovaného súdu aj niekdajší konateľ Gamatexu Pavol Varga. Sporné zmenky nikdy nevidel, ani o nich v roku 2000 nepočul. „Nedržal som ich, nevidel som ich. Videl som fotokópie, ktoré boli zverejnené v médiách,“ povedal Varga. Ako uvádza denník Nový čas do Gamatexu ho priviedli podnikatelia Vincent Hegeduš a Marián Kolník. Kolník už predtým v kauze zmeniek vypovedal, sporné zmenky taktiež nevidel.

A čo na to nový minister a nadriadený Mariána Kolníka Marek Krajčí? Má vedomosti, že sa stretol s podnikateľom Mariánom Kočnerom? Ten tvrdí, že vraj ide o vyfabulovanú snahu o zatiahnutie Kolníka do kontaktov s osobou, ktorá je verejnou mienkou spoločnosti odsúdená a sedí vo väzení. „Pán Kolník sa s Mariánom Kočnerom stretol pred viac ako 20-timi rokmi a od toho času s ním už nekomunikoval, nenájdete o ňom zmienku ani v Kočnerovej komunikačnej aplikácii Threema,“ napísala nám hovorkyňa Eliášová.