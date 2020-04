Politológ: Nemôžeme očakávať, že nám bude vládnuť Angela Merkelová, len s prízvukom trnavského malomeštiaka

Čo si myslíte o posledných dňoch na našej politickej scéne?

Snažím sa k nim pristupovať zdržanlivo a nesnažiť sa o kritiku za každú cenu. Žijeme v mimoriadne zložitom období, aké generácie pred nami a možno aj po nás dlho nezažijú. Igor Matovič robí, čo môže a pri všetkej tej jeho snahe robí aj chyby. To však samozrejme neznamená, že je nedotknuteľný. Objektívna kritika je určite na mieste. Spätná väzba, hoci je kritická, totiž človeka posúva smerom dopredu a robí budúce riešenia múdrejšími. Otázne samozrejme je, do akej miery Igor Matovič túži po spätnej väzbe.

Koaliční partneri SaS a Za Ľudí nehlasovali za uznesenie vlády počas Veľkej noci, v ktorom sa hovorí, čo všetko sa obmedzuje a čo zakazuje. Nakoniec svoje nesúhlasné stanovisko zverejnili aj na svojich profiloch na FB. Samozrejme premiér Igor Matovič ich hneď za to kritizoval. Je takáto komunikácia štandardná počas krízového obdobia, že si svoje postoje posielajú cez sociálne siete?

Igorovi Matovičovi sa to všetko teraz vracia. Kedysi, než s Richardom Sulíkom položili Radičovej vládu, sa takto správal aj predseda OĽaNO. Bez úcty k partnerom, bez sebareflexie, bez uvažovania, čo na to voliči, správal sa ako neriadená strela. Pomaly ale isto dláždili cestu jednofarebnej vláde Smeru. Dnešní vládni politici ako keby mali krátku pamäť, na všetko zabudli. Ten pocit dôležitosti, aký momentálne zažívajú, akoby ich pripravil o spomienky na to, čo robil Smer, keď tu vládol sám. Ficovi s Kotlebom stačí vyložiť si nohy na stôl a čakať na podobnú príležitosť, akú kedysi Sulík s Matovičom, Dostálom či Poliačikom darovali Smeru.

Premiér Igor Matovič v stredu po obrovskej kritike, že sa tvoria kolóny na hraniciach okresov, dal príkaz, aby sa len náhodne kontrolovali autá. A na brífingu vyhlásil, že je to sabotáž nariadenia vlády. Nie je to signál, že zlyháva komunikácia medzi ním a ministrom vnútra a následne policajnými zložkami?

Vyzerá to tak, že policajný prezident robil len to, na čo dostal poverenie a že v prvom rade zlyhala komunikácia medzi predsedom vlády a ministrom vnútra. Matovič sa mohol postaviť pred kamery a povedať, ľudia prepáčte, toto sme nezvládli. Sme unavení, vyčerpaní, ale robíme to pre vašu bezpečnosť. Ale hádzať vinu na kohosi iného, je nielen nezodpovedné, ale aj zbabelé a slabošské. Ak by si priznal chybu, ostal by človekom.

Premiér niekoľkokrát za deň zverejňuje statusy na FB. Je takáto komunikácia v dnešnej dobe v poriadku?

Toto nie je otázka pre politológa, ale psychiatra. Závislosť na mobile a sociálnych sieťach je modernou psychickou chorobou. Ale k tomu by mali viac povedať ľudia, čo chodia v práci v bielych plášťoch.

Situácia v krajine pre koronavírus je kritická. Premiér v stredu na brífingu takmer neudržal slzy. Včera cez FB odkázal, že má „na háku“ hejterov“. Myslíte si, že Igor Matovič aj v kontexte predchádzajúcich otázok zvláda funkciu premiéra? Je takáto komunikácia na tento post adekvátna?

Ale Igor Matovič sa takto správa dlhé roky. Že ho za pár dní zmení funkcia, to od neho nemôžeme očakávať. Igor Matovič bol politický šoumen a šoumenom aj ostal. Ale ľudia práve jemu dali najväčšiu dôveru, tak nech teraz neočakávajú, že nám bude vládnuť Angela Merkelová, len s prízvukom trnavského malomeštiaka.

Má premiér so svojimi ministrami situáciu v krajine pod kontrolou?

Nemali by sme si myslieť, že problém s pandémiou rieši len premiér a vláda. Do riešenia týchto problémov je zapojených iks rôznych ľudí, v rôznych odvetviach a na rôznych pozíciách. Netreba zabudnúť na statočných lekárov, zdravotné sestry, medikov a ďalší zdravotnícky personál. Dôležité však je uvedomiť si, že recept na zvládnutie tejto pandémie nemáme. Netušíme, ako ju riešiť, ako dlho potrvá, čo všetko spôsobí. Pozrime sa len do Veľkej Británie. Ešte pred pár dňami vysmiaty Boris Johnson prezentoval osobitný britský prístup k riešeniu pandémie. Výsledok britskej cesty je premiér na jednotke intenzívnej starostlivosti napojený na kyslíkovú podporu. Radový človek by už zrejme ležal prikrytý v drevenom spacáku. Možno je lepšie mať na čele vlády emocionálne zmäteného, ale odhodlaného Igora Matoviča, ako sebaistého Borisa Johnsona.

Mnohí relevantní ekonomickí odborníci ho vyzývajú, aby konečne predstavil naozajstné ekonomické opatrenia, ktoré pomôžu oživiť ekonomiku. Myslíte si, že premiér a jeho vláda má predstavu o nevyhnutných ekonomických opatreniach na postupné oživenie ekonomiky?

Oživovať ekonomiku zrejme nebude len vláda, ale na dosiahnutie tohto cieľa sa dajú dokopy múdre hlavy z ďalších inštitúcií vrátane Národnej banky, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Slovenskej akadémie vied, ekonomických fakúlt a veľkých zamestnávateľov. A do toho všetkého príde finančná pomoc z rozpočtu Európskej únie. Len treba dúfať, že predseda vlády bude všetkých pozorne počúvať a nebude rozhodovať len sám v zmysle pokus omyl.

Premiér povedal, že aj keby prišiel o posledného voliča, tak ochráni zdravie a životy. Tak ako Igora Matoviča poznáte z politickej scény, myslíte si, že to myslel vážne?

Tomuto jeho výroku by som určite veril. Igor Matovič svoj mesiášsky syndróm nikdy neskrýval. Tak mu teda všetci držme palce. Nikto mu jeho funkciu dnes nezávidí. A všetci si prajeme, aby sme na to všetko mohli už len spomínať.

Zvláda premiér kritiku? (od ľudí, oponentov, partnerov)

Kritika od partnerov by sa určite nemala podávať cez sociálne siete. Kto rozhoduje, nerozhodne vždy správne. A nerozhodne vždy podľa chuti všetkých. Ale ak niečo schváli vláda, mali by sa toho držať aj tí ostatní a nezverejňovať po funuse svoje kritické stanoviská. Kritika od oponentov a voličov je prirodzená. Premiér tu nie je na to, aby ho ľudia milovali. Možno až teraz pochopí, že vládnuť cez ankety či internetové hlasovania je cesta do pekla. Dobrý politik totiž nemá robiť populárne rozhodnutia. Dobrý politik má robiť správne rozhodnutia a tie správne rozhodnutia následne urobiť populárnymi. Ak to jedného dňa Igor Matovič dokáže, zapíše sa do dejín slovenskej histórie zlatými písmenami.

Od volieb je pár týždňov a už sú stávky, či táto vláda vydrží celé štyri roky. Aký je váš názor?

Ak by bola normálna situácia, povedal by som, že sa rozpadne do dvoch rokov. OĽaNO je eseročka, na chrbte ktorej sa dostali do parlamentu ľudia rôznych záujmov, ideológií a mentálnej výbavy. Za ľudí opustil kapitán ešte pred vyplávaním na more, na stranu Borisa Kollára sa začínajú lepiť ľudia, ktorí mali blízko k Smeru a ak si Richard Sulík niečo zmyslí, dokáže povaliť aj vlastnú vládu. Ostáva len dúfať, že sa nerozpadne ešte počas korona-krízy.