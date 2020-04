KORONAVÍRUS Premiér Matovič sa po kritike opatrení rozbesnil! Drsné slová: Mám vás na háku, odkázal ľuďom

BRATISLAVA - Potom, čo sa proti premiérovi Igorovi Matovičovi obrátili viaceré opatrenia, ktoré zaviedol, napísal status, ktorým to už poriadne prehnal. Po kritike od odborníkov, politikov, aj obyčajných ľudí, napríklad aj pri hodinách prednostného nakupovania seniorov alebo obmedzeniach na Veľkú noc, teraz pritvrdil.

Vo svojom príspevku pritom ironicky a s dávkou sarkazmu píše, že asi naozaj nie je vhodným človekom na post predsedu vlády. "Asi naozaj nie som vhodný typ na post premiéra. Sedím na vláde a keď minister vnútra vedľa mňa povie, že sa nám nakazil policajt, ktorý eskortoval prišelcov z Tirolska, z ktorých bolo 70 pozitívnych," uvádza Matovič v kontexte medializovaných prichádzajúcich Slovákov z Rakúska počas tohto týždňa. Status pritom prichádza v čase, keď už prebiehajú roztržky aj medzi ním a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom kvôli kolabujúcej doprave.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Mám vás na háku, hejteri

S kritikou prichádza aj pokora ju prijať. Matovič má na to skôr svojský postoj a niektorých ľudí z takýchto radov si nazval po svojom. "Fajn, hejteri, užite si ma ... a vlastne, úprimne, mám vás na háku. Nie som chladnokrvný stroj a nikdy som nebol. Ak ho chcete na poste premiéra mať, musíte sa vo voľbách trošku viacej snažiť," uzavrel status Matovič.

Matovič v statuse spomínal medializovaný prípad navrátilcov z rakúskeho Tirolska, medzi ktorými bolo 24 pozitívnych pacientov. „Je to dôkazom toho, že rozhodnutie dávať ľudí, ktorí idú aj individuálnou dopravou do karantény a následne ich testovať, je veľmi dôležité, lebo títo ľudia, 24 pacientov pozitívne testovaných, by sa dnes po Slovensku slobodne pohybovali,“ povedal ešte v utorok na tlačovej konferencii Matovič.

Premiér pritom už v priebehu tohto týždňa konal skratovo, keď vymazal aj status na Facebooku, v ktorom hovoril o tom, že kontroly na cestách majú byť námatkové.