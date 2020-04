KORONAVÍRUS Slovensko do boja s vírusom nasadilo aj eurofondy! Remišová oznámila prvú výzvu

„Najväčším problémom sú ochranné pomôcky a testovanie. Táto eurofondová výzva bude zameraná práve na to, aby sme peniaze mohli čerpať na to, čo potrebujú hasiči, záchranári a následne aj zdravotníci na vývoj projektov, ktoré by mohli pomôcť testovaniu,“ priblížila vicepremiérka. „Ja som sa za dva týždne, čo som v úrade, stretla postupne so siedmimi rezortnými ministrami,“ doplnila Remišová s tým, že prvú výzvu vyhlásili na základe rokovaní s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom vnútra.

Považuje ju za prvý krok snahy presmerovania financií z eurofondov tam, kde sú najviac potrebné. Ako dodala, rokovania s ostatnými ministrami ďalej pokračujú. „Dnes som sa stretla s ministrom dopravy a hľadáme prostriedky na to, ako tie eurofondy, ktoré ešte nie sú zazmluvnené, môžeme presmerovať tam, kde ich ľudia najviac potrebujú,“ dodala.

Postupne pracujeme aj na zložitejších krokoch

Remišová ďalej uviedla, že s Európskou komisiou je v dennom kontakte a prvú výzvu na boj s COVID-19 vyhlásili v rekordnom čase, za dva týždne. „Postupne pracujeme aj na ďalších, zložitejších krokoch, ktorými bude presúvanie prostriedkov medzi jednotlivými operačnými programami,“ avizovala vicepremiérka s tým, že sa snaží urgovať svojich rezortných kolegov, aby svoje analýzy doručili veľmi rýchlo.

„Snažíme sa eurofondy presmerovať aj na výskumné projekty,“ konštatovala Remišová. Rokovania o tom viedla aj s ministerstvom školstva. „V strategickom výskume je jedna z výziev určená pre zdravotníctvo. V rámci tejto výzvy, ktorú by sme chceli takisto otvoriť v najbližšom čase a na podstatne vyššiu sumu, by sa mohli prihlasovať aj slovenskí vedci a výskumníci, tak, aby sa mohli vyvíjať aj výskumné projekty napríklad na testovanie alebo na rôzne vedecké projekty, ktoré môžu pomôcť v boji s novým koronavírusom,“ odpovedala vicepremiérka na otázku, či budú eurofondy využité aj v oblasti vývoja testov.