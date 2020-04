Detaily ROZSUDKU v kauze zmenky: Kočner a Rusko dostali 19 rokov, kľúčová bola výpoveď Tótha

Vyše mesiaca od vynesenia rozsudku zverejnil Špecializovaný trestný súd jeho písomné vyhotovenie. V ňom senát v zložení Emil Klemanič, Pamela Záleská a Ján Buvala opisujú, prečo a ako dospeli k rozsudku 19 rokov nepodmienečne pre Pavla Ruska aj Mariana Kočnera.

Kľúčová bola pritom výpoveď Petra Tótha, ktorý ako svedok figuruje aj v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, z ktorej objednávky je tiež obžalovaný Marian Kočner. Rusko s Kočnerom sa Tóthovu výpoveď snažili spochybniť, Kočner si dokonca na pomoc povolal aj svoju dcéru Andreu.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Podľa senáta z dokazovania dospeli k záveru, že celý podvod vymyslel Kočner a Ruska využil. Rovnako aj to, že Kočner Ruska finančne podporoval v časoch, keď sa mu nedarilo. Dôležitú úlohu tu zohrala aj aplikácia Threema, cez ktorú Kočner komunikoval s viacerými vplyvnými ľuďmi. Aj keď z rozsudku vyplýva, že práve Kočner bol iniciátorom antedatovania zmeniek, bez Pavla Ruska by sa mu podvod zorganizovať nepodarilo.

Zdroj: Jan Zemiar

Škoda veľkého rozsahu

Podľa rozsudku išlo o veľmi arogantné konanie. "Nebolo sofistikované a už vôbec nie geniálne, ako sa to spomína v komunikácii Threema," píše sa v rozsudku. Senát spomína aj to, že obžalovaní využili iné osoby na zodpovedných postoch, napríklad aj v súdnictve.

Podľa rozsudku škoda prevyšuje škodu veľkého rozsahu v Trestnom poriadku asi 500-krát. Zmenky, z ktorých falšovania sú Rusko a Kočner vinní, mali hodnotu takmer 70 miliónov eur. Predseda senátu odmietol aj to, že by bol súd niekym alebo niečim ovplyvnený, ako sa to Rusko s Kočnerom počas hlavného pojednávania snažili prezentovať.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Kočner útočil na médiá a spolu s Ruskom hovorili o sprisahaní USA. Pokladali to za zmanipulovaný politický proces, ktorého rozsudok bol podľa nich už vopred napísaný. Rozsudok však ešte nie je právoplatný, obhajca Ruska Marek Para avizoval, že sa odvolajú. Rohodovať teda bude Najvyšší súd.

Pavol Rusko je momentálne stále na slobode s monitorovacím náramkom na nohe, ktorý vyfasoval po obvinení z objednávky vraždy jeho bývalej spoločníčky Sylvie Volzovej. Kočner je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Hlavné konanie v tejto veci momentálne presunuli a pre súčasnú situáciu s koronavírusom bude pokračovať bez verejnosti. Súd však zabezpečí zvukový záznam. Povolenie účasti dostala len redakcia, v ktorej zavraždený novinár pracoval, Slovenská televízia a TASR.