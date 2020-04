Máte peniaze vo fondoch a padajú vám prudko výnosy? Zistite, ako reagovať

BRATISLAVA - Ešte minulý rok dosahovali akciové a indexové fondy rekordné zisky a ľudia, ktorí do nich investovali, sa tešili z rastúcej sumy na účte. Dnes je stav iný. Ekonomický rast sa v súvislosti so situáciou okolo koronavírusu premenil na záporné čísla. Čo robiť, aby ste ochránili svoje úspory?

V prvom rade si treba uvedomiť, že pravidelné investovanie do fondov sa od začiatku plánuje ako sporenie na dlhšie obdobie, teda päť a viac rokov. Jeho najväčšou výhodou pritom je z dlhodobého hľadiska vyšší výnos než na klasickom sporení alebo termínovanom vklade. Treba však rátať aj s prechodnými poklesmi, jeden z nich zažívame aj teraz. Čo sa vlastne stalo?

Prečo klesla hodnota fondov?

Medzi prvými museli na neočakávanú pandémiu zákonite reagovať finančné trhy. Obavy z možných dosahov na celosvetovú ekonomiku, ale napríklad aj zníženie svetových cien ropy sa premietli do pádu hodnôt burzových indexov. Vzápätí tak prirodzene klesla aj samotná hodnota podielových fondov.

„V dôsledku koronavírusu padajú svetové akciové trhy dokonca porovnateľne ako v roku finančnej krízy 2008 alebo ako pri prasknutí technologickej bubliny v roku 2000. Samotný pokles cien spôsobuje panické výpredaje akcií investormi, ktoré možno prirovnať k obrázkom z paniky v nákupných centrách v prvých dňoch po oznámení nových prípadov nákazy na Slovensku,“ približuje investičný expert Slovenskej sporiteľne Michal Orlovský.

Zdroj: Getty Images

Zvážte, pre aký krok sa rozhodnete

Mnohých Slovákov pri sledovaní znižujúcej sa hodnoty fondov a aktuálnych záporných číslach prepadol strach, že o svoje úspory prídu, a rozmýšľajú nad výberom svojej investície. Treba si však uvedomiť, že kým peniaze nevyberiete, o nič ste neprišli. Nízke čísla ostávajú pre vás len číslami, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou po čase opäť zvýšia.

„Ak by ste teraz svoje peniaze vybrali, urobíte to so stratou a pripravíte sa o zisky, ktoré trhy s vysokou pravdepodobnosťou čakajú v budúcnosti. Pri tomto tvrdení vychádzam z historických skutočností za posledných viac ako 100 rokov. Najlepšie, čo môžete urobiť, je zachovať pokoj a držať sa svojho pôvodného investičného horizontu,“ vysvetľuje odborník zo SLSP.

Zároveň podotýka, že v porovnaní s poslednou finančnou krízou je podľa neho dnešná situácia o niečo lepšia. Bezpečnejšie cenné papiere v podobe štátnych či kvalitných korporátnych dlhopisov si totiž na rozdiel od roku 2008 držia svoju hodnotu, či dokonca ich hodnota rastie. Vďaka tomu sa zlepšujú aj výsledky zmiešaných fondov.

Zdroj: Getty Images

Po páde vždy prichádza rast

Nemusíte sa vôbec hanbiť, že máte zo situácie obavy. Obzvlášť ak ste do podielových fondov investovali tisícky eur. Pamätajte si, že nejde o prvú ekonomickú krízu a je to len krátkodobý šok. Rovnako ako tomu bolo pred 12 rokmi.

„Aj pri pohľade do nedávnej histórie vidíme, že poklesy na finančných trhoch v rokoch 2000 a 2008 trvali dva, resp. iba jeden a pol roka. Po páde však prišli dobré časy, ktoré následne trvali 5 až 11 rokov a ceny akcií vtedy rástli o 100 %, resp. o 350 %,“ spomína Michal Orlovský.

Päť odporúčaní odborníka na záver

Ak sa ešte stále neviete rozhodnúť, ako naložiť so svojimi peniazmi v podielových fondoch, poraďte sa so svojím investičným poradcom. Základom je brať do úvahy niekoľko zásadných súvislostí:

Pamätajte, že ide len o krátkodobý šok.

Ak by ste teraz svoje peniaze vybrali, urobíte to so stratou.

Predčasným výberom sa zároveň môžete pripraviť o budúce zisky.

Dodržte zamýšľanú dĺžku investície.

Zachovajte rozvahu, po páde prídu zase dobré časy.​

Advertoriál pripravený v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou.