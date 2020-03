KORONAVÍRUS Človek v karanténe má zostať doma, nechodiť verejnou dopravou

BRATISLAVA - Človek, ktorého zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu, ale je v domácej karanténe, by mal zostať doma, nechodiť do práce, na verejné miesta a nepoužívať hromadnú dopravu alebo taxi službu.

"Nákupy si skúste zorganizovať s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti," radí Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na informačnom portáli k novému koronavírusu. "Ak to nie je možné, choďte do obchodu v čase, keď tam nie je veľa ľudí a zoznam vecí si pripravte dopredu, aby ste pri nákupe strávili čo najmenej času," dodali epidemiológovia.

Prevencia je dôležitá

Prevenciou voči vírusovému ochoreniu je podľa ÚVZ najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. "Nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu," uvádzajú pracovníci ÚVZ.

Je tiež vhodné izolovať sa od ďalších osôb v domácnosti, nosiť rúško a používať jednorazové papierové a vlhčené utierky. Pri kašľaní alebo kýchaní by si človek mal zakryť ústa a nos jednorazovými vreckovkami. Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák, vlastný tanier, poháre či príbor.

Člen rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, by mal byť v samostatnej, dobre vetrateľnej izbe s oknom a minimálnymi kontaktmi s ostatnými. Pre prevenciu ochorenia COVID-19 by tiež mal vyčistiť kúpeľňu po tom, ako ju použije. "Ak ste izolovaný v samostatnej izbe, jedlo konzumujte len tam. Nevstupujte do spoločných priestorov, ak sú tam prítomní aj ostatní členovia domácnosti. Použitý vlastný tanier, pohár či príbor umývajte v horúcej vode s čistiacim prostriedkom a osušte vlastnou utierkou," odporúča ÚVZ.

Človek, ktorý je v domácej karanténe alebo izolácii, by ju mal nahlásiť mailom alebo telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi, v prípade detí pediatrovi. Lekár vypíše práceneschopnosť (PN), ktorú zašle priamo do Sociálnej poisťovne.