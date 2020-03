KORONAVÍRUS Matematické modely ukazujú, že ideme príkladom: Nakazených Slovákov môže byť až 400

BRATISLAVA - Čísla sú neúprosné. Okolité štáty, a teda aj Slovensko sa chystajú na ďalší nárast nakazených novým koronavírusom. V kontexte posledných udalostí ale ide naša krajina skôr ukážkovou cestou. Pri prepočte posledných matematických modelov sa ukazuje, že by sme v prípade pokračujúceho voľného pohybu do rôznych prác a škôl mohli byť na podobne hroziacej vlne ako napríklad Taliansko.

Reč je o analýze Inštitútu zdravotnej politiky, ktorý prichádza s rôznymi matematickými modelmi. Tie predpovedajú aj to, ako by sa hypoteticky mohol šíriť koronavírus ďalej. Výsledky hovoria jasnou rečou a opatrenia vlády, s ktorými prišla v posledných dňoch pomohli výraznou mierou k tomu, že sa vírus šíri podstatne pomalšie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Taliansky scenár

V kontexte rastúcich čísel sa spomína aj možný sled udalostí, aký vidíme v Taliansku. Ak by totiž ľudia naďalej navštevovali práce a školy, nakazených by bolo 45 percent obyvateľstva. Ochorenie by sa u nich prejavilo rýchlo. Od prvotnej nákazy by stihlo ubehnúť len niečo viac ako 25 dní a nakazená by bola polovica štátu. Naše zdravotníctvo by takúto alternatívu zvládalo len veľmi ťažko.

Slováci sa však vybrali inou cestou. Medzi prvými, kto zatváral školy bola práve bratislavská župa. Rušili sa kultúrne podujatia, športové zápasy a aj zavretím ďalších škôl či prepravou MHD výlučne s rúškou na tvári pomohlo spomaliť šíriacu sa nákazu. Vláda však nekončí. Pristúpi k zatvoreniu veľkých závodov čím sa opäť spomalí šírenie choroby.

Sme len na začiatku

Odborníci navyše upozorňujú, že sme vrchol, alebo tzv. amplitúdu nákazy ešte nedosiahli. Tá by sa mala prejaviť až v 110. deň od prvého prípadu nákazy, ktorými mal byť 52-ročný muž z obce Kostolište. Práve v spomínaný deň sa očakáva spomínaný vrchol nakazených prípadov, po ktorom by počet nakazených už nemal pravdepodobne úmerne rásť.

Nakazených rátajú na stovky

Experti pripomínajú aj inkubačnú dobu koronavírusu. Tá je päť až sedem dní. Viacerí predpokladajú, že prítomnosť vírusu je u šesťkrát viac ľudí, ako je reálne diagnostikovaných pacientov s týmto vírusom. Na Slovensku by teda teoreticky malo byť až 400 potenciálne nakazených ľudí, a teda prípadov s týmto vírusom.