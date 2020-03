Slovenskí HRDINOVIA v boji s koronavírusom: FOTO Záchranári nasadzujú vlastný krk, niektorí sú v karanténe

Na poskytovateľov zdravotnej záchrannej služby (ZZS) na Slovensku sú momentálne v súvislosti s novým koronavírusom kladené extrémne nároky, ktoré v mnohom presahujú bežný rámec ich činnosti. Posádky sú pre vlastnú ochranu vybavené špeciálnymi ochrannými pomôckami, prevážajú podozrivých pacientov na špecializované vyšetrenia zamerané na ochorenie COVID-19 a prostredníctvom špecializovaných tímov realizujú aj odbery a transport vzoriek na diagnostiku na nový koronavírus. A práve títo ľudia sú hrdinami dnešnej doby.

Zdroj: FB/Záchranná služba Košice

Na celom Slovensku záchranári prichádzajú k podozrivým prípadom a pre zdravie ľudí a celej spoločnosti nasadzujú vlastný krk. Záchranná služba Košice má 3 vysokošpecializované BioHazard tímy, ktoré od piatka prakticky nepretržite vykonávajú odbery biologického materiálu u pacientov s podozrením na COVID - 19 v Košickom, Prešovskom a tiež v Žilinskom kraji. "Títo naši záchranári to vykonávajú s maximálnym fyzickým a psychickým nasadením. Mimo týchto BioHazard tímov naše posádky vykonávajú aj transporty s podozrením na toto ochorenie na infektologické kliniky," informuje Záchranná služba Košice na sociálnej sieti. A čo je základom všetkého, čo sa teraz deje, všetci držia spolu.

Zdroj: FB/Záchranná služba Košice

O mimoriadnych zásahoch záchranárov informovala aj Bratislava. "V našich uliciach, susedstvách a bytových domoch sa v týchto dňoch možno častejšie stretávate so záchranármi zo záchrannej služby hasičského zboru v ochranných kombinézach. Ich úlohou je odoberať vzorky u obyvateliek a obyvateľov, u ktorých je podozrenie na koronavírus, spôsobom, ktorý minimalizuje riziko šírenia voči ďalším obyvateľom a samotným záchranárom," uviedla Bratislava na sociálnej sieti, pričom zdôraznila, že samotný odber vzorky neznamená, že vyšetrená osoba koronavírus skutočne má.

"To potvrdí až následné testovanie vzorky v špecializovanom pracovisku, ktoré našťastie vo väčšine prípadov prítomnosť vírusu zatiaľ vylúčilo," dodala s tým, aby ľudia nepodliehali panike, ak v ich bytovom dome prebehne takéto testovanie. Pre ostatných obyvateľov domu to pri dodržiavaní bezpečnostných a hygienických zásad neznamená žiadne zvýšené riziko. Testovanie je jeden z kľúčových nástrojov na spomalenie šírenia koronavírusu. Vykonávajú ho odborníci s dôrazom na ochranu a minimalizovanie šírenia vírusu.

Niekoľko posádok je v Bratislavskom kraji v karanténe

Tri posádky záchrannej služby sú v Bratislavskom samosprávnom kraji v karanténe, pretože klasické záchranky chodia aj k prípadom, kde sa nakoniec ukáže, že pacient je infikovaný. Informovala o tom redaktorka TV Joj v nedeľnej mimoriadnej relácii s Petrom Pellegrinim, ktorý uviedol, že ide o veľký problém, avšak dodal, že sa bude robiť mobilné testovanie.

Zneužívanie linky 155 a posmešky zo záchranárov

V Nitrianskom kraji zaznamenalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v piatok (13. 3.) a sobotu zneužitie tiesňovej linky 155. "Môžem potvrdiť, že v Nitrianskom kraji prišlo k incidentu, keď volajúci na linku 155 opísal príznaky mozgovej mŕtvice vrátane príznakov na ochorenie COVID-19. Až na adrese a po zložitom manažovaní, kam bude pacient prevezený, bolo zistené, že rodina si všetko vymyslela. Posádka záchrannej zdravotnej služby bola odvolaná z adresy a prípad budeme riešiť s políciou," uviedla Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

V piatok prišlo k prípadu, keď operátorovi linky 155 aj zasahujúcej posádke bolo zatajené, že seniora navštívila vnučka z Rakúska. Posádka sa to dozvedela, až keď to senior povedal priamo v sanitke. Posádka bude v karanténe, kým nebudú známe výsledky testov. "Množia sa prípady, keď pacienti zatajujú cestovateľskú anamnézu, prípadne príznaky choroby COVID-19, alebo porušia domácu karanténu. V sobotu v Oščadnici musela sanitka na mobilný odber vzoriek čakať, lebo testovaná rodina s malými deťmi nebola doma," doplnila Krčová. Záchranári vyzývajú na zodpovednosť a na to, aby si ich ľudia nezamieňali s infolinkou a obracali sa na nich iba v prípade ohrozenia zdravia a života.

Zdroj: FB/Záchranná služba Košice

AZZS ale napriek všetkým problém a prekážkam ubezpečuje, že záchranná zdravotná služba si bude v rámci všetkých svojich možností a rezerv plniť svoje povinnosti pre ochranu obyvateľov Slovenska.

Zdravotníci, záchranári, hasiči, policajti a všetci tí, ktorí sa správajú zodpovedne... To sú hrdinovia dnešnej doby!

Zdroj: FB/Záchranná služba Košice ​

Pomôcť zdravotníckym zariadeniam môžete aj vy

Vďaka iniciatíve dobrých ľudí vznikla platforma Kto pomôže Slovensku, prostredníctvom ktorej môžete pomôcť slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť krízu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci.

