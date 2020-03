Novorodenecká JIS v Nitre je zatvorená, šíri sa na internete: Panika pre chorobu sestier, nemocnica reagovala

Peter Visolajský, spomínaný pediater, informáciu o zatvorení jedného z novorodeneckých oddelení prepojil aj s obávaným koronavírusom. "... krajská nemocnica, Slovensko zatiaľ bez koronavírusu. Tak si predstavme, že na Slovensku prepukne koronavírus, ako to asi bude vyzerať v našich nemocniciach?" napísal.

Samotná nemocnica ale celú situáciu vníma inak. "Informácia zverejnená v niektorých médiách o zatvorení novorodeneckej JIRS FN Nitra nie je pravdivá," reagovali na naše otázky.

Zdroj: Reprofoto:Facebook

"FN NR pristúpila k dočasnému krátkodobému obmedzeniu časti prevádzky neonatologického oddelenia z dôvodu choroby 4 zdravotných sestier, nie k zatvoreniu. Z pôvodných 12 lôžok JIRS je v prevádzke 8 lôžok," reagovali pre topky.sk s tým, že zdravotná starostlivosť je primerane zabezpečená. Obmedzenia majú potrvať sedem dní.

Medializované informácie o spolupráci s trnavskou nemocnicou napriek tomu nevylúčili. Podľa našich informácií bábätká, ktoré by potrebovali špeciálnu starostlivosť, budú prevážať do Trnavy v špeciálnom inkubátore len ak by to bolo nevyhnutné. Zatiaľ to však nebolo potrebné. Zdroj z prostredia nemocnice opísal, že ide o čosi ako poistku.

Šetria na zamestnancoch?

Podľa sme.sk ide už o druhé obmedzenie služieb pre pacientov v krátkom období. Vo februári zatvorili v spomínanej nitrianskej nemocnici lôžkovú časť na nosno-ušnom-krčnom oddelené.

Nefungovala ani ústavná pohotovostná služba. Vo všetkých prípadoch sa pod situáciu podpísali problémy s personálom. Nemocnica je pri tom zisková. Kritici to vnímajú tak, že sa šetrí práve na zamestnanoch.

A ako sú na tom iné nemocnice?

Podľa vedenia nitrianskej nemocnice sa s podobnými obmedzenia potýkajú aj v iných fakultných nemocniciach. Údajne má ísť o zariadenia v Nových Zámkoch a v Trenčíne.

Martina Holecová, hovorkyňa Fakultnej nemocnice Trenčín sa ale vyjadrila, že oddelenie JIS neonatologickej časti kliniky pediatrie a neonatológie funguje bez obmedzenia.

"Napriek prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na novorodeneckej klinike FNsP Nové Zámky pracujú oddelenia s intenzívnou starostlivosťou o novorodenca každého stupňa v plnom režime, bez obmedzenia, toho času s plne obsadenými lôžkami," reagoval aj Ján Baček, hovorca Fakultnej nemocnice Nové Zámky.