VOĽBY 2020 Víťazom volieb sa podľa exit pollu pre TV Markíza stalo hnutie OĽaNO s 25,8 percentami

Na druhom mieste skončila strana SMER-SD so ziskom 14,9 %. Prvú trojku uzatvára koalícia PS/Spolu, ktorá by podľa spomínaného exit pollu získala 9,7 %.

Zdroj: Reprofoto/TV Markíza

Do parlamentu by sa podľa zverejneného exit pollu dostalo 8 politických strán. Na štvrtom mieste by mala skončiť strana SaS so ziskom 8,3 %, na piatom Za ľudí s 7,8 percentami, na šiestom mieste SME Rodina so ziskom 7,5 % a na siedmom mieste ĽS Naše Slovensko s 6,5 %. Do parlamentu by sa ešte dostalo KDH so ziskom 5,1 %.